Getty Images
Александр Большунов взял бронзу в спринте классикой
Норвежец Йоханнес Клэбо стал олимпийским чемпионом в мужском спринте классикой.
21-летний норвежский лыжник пришел первым со временем 3.05,8 минуты.
Александр Большунов сражался с итальянцем Федерико Пеллегрино и уступил ему 0,02 секунды на фотофинише.
Четвертое место занял Паль Гольберг из Норвегии, швед Оскар Свенссон стал пятым, Ристомати Хакола из Финляндии пришел к финишу шестым.
- В женском спринте Юлия Белорукова выиграла бронзовую медаль, Наталья Непряева осталась четвертой.
- Награда Большунова стала пятой для сборной России и четвертой бронзой после Елистратова, керлингистов и Белоруковой.
Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте