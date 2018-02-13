ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Getty Images

Александр Большунов взял бронзу в спринте классикой

Большунов взял бронзу в спринте классикой
Eurosport

1 час назадОбновлено 59 мин. назад

Норвежец Йоханнес Клэбо стал олимпийским чемпионом в мужском спринте классикой.

21-летний норвежский лыжник пришел первым со временем 3.05,8 минуты.

Александр Большунов сражался с итальянцем Федерико Пеллегрино и уступил ему 0,02 секунды на фотофинише.

Четвертое место занял Паль Гольберг из Норвегии, швед Оскар Свенссон стал пятым, Ристомати Хакола из Финляндии пришел к финишу шестым.

  • В женском спринте Юлия Белорукова выиграла бронзовую медаль, Наталья Непряева осталась четвертой.
  • Награда Большунова стала пятой для сборной России и четвертой бронзой после Елистратова, керлингистов и Белоруковой.

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