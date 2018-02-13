«Лежа в больнице, просто хотел стать здоровым». 10 фактов о бронзовых призерах лыж из России

Из брянского села – на олимпийский пьедестал

Большунов родился в селе Подывотье брянской области. По словам его отца, там даже на Новый год не всегда бывает снег. Но Саша пахал и добрался до сборной – сначала юниорской, а потом и главной. Когда Большунову надоело уделывать всех в Брянской области, он переехал в Тюмень, где лыжная школа сильнее. С тех пор Александр представляет два города. Но его отец, а по совместительству первый тренер, всегда ездит за ним на соревнования с российским флагом, на котором написано «Подывотье».

Каталась вместе с биатлонистками

На чемпионате мира-2014 среди военнослужащих Белорукова финишировала 15-й в гонке на 10 километров свободным стилем. Отставание от лидера составило почти три минуты – зацепившая бронзу на Олимпиаде в Сочи Дэнис Херрманн летела, как ветер. В гонке патрулей Юлия пересеклась еще с двумя дамами, которые сейчас выступают в биатлоне. Русские лыжницы заняли третье место в командной гонке, а победа досталась сборной Франции, за которую бежали Анаис Бескон и Селия Аймонье.

Чемпион среди юниоров

Первая крупная победа Большунова – золото ЮЧМ-2016 в Румынии в составе эстафетной команды. Через год в США он подтянулся и в личных гонках, победив в юниорском скиатлоне и на 15 километрах свободным стилем. Вернувшись из Америки, он сразу вошел в состав основной сборной на ЧМ в Лахти.

Александр Большунов, Россия, Пхёнчхан-2018Getty Images

Отобралась на Игры с первого старта

Один из главных личных успехов Белоруковой случился меньше полугода назад. В ноябре Юлия попала на подиум первого в сезоне этапа Кубка мира и гарантировала поездку в Корею. Бронза в классическом спринте – все, как и в Пхёнчхане. На фоне санкций со стороны МОК призовое место как бы намекало: не все потеряно.

«Я счастлив, что во всей этой ситуации у нас есть подиум. Он очень важен не только для молодой спортсменки, но и для всей сборной, которая находится в непростой ситуации», – радовался тренер сборной Маркус Крамер.

Лидер сборной в 21 год

Сезон-2017/18 Большунов начинал в сборной первым после Устюгова. Новичок выглянул из-за спины титулованного партнера на «Тур де Ски». Четвертое место в классике, третье – свободным стилем, в то время как Сергей снялся с многодневки из-за проблем со спиной. В финальной гонке преследования Александр мог побороться за место в тройке, но гора Альпе де Чермис оказалась для него слишком тяжелой – Большунов стал только шестым. Финишную черту он буквально переполз. Ставка OAR на Играх делалась на Устюгова, но он не получил приглашение от МОК. В 21 год Александр стал главной надеждой мужской лыжной команды.

Пропустила «Тур де Ски» из-за травм

В конце декабря Белорукову ждала многодневка «Тур де Ски», но участие накрылось из-за неприятного момента. Атлетка сломала нос и повредила шею. Повреждения не остановили девушку – уже через две недели Юлия выступала в Дрездене на Кубке мира.

Заболел за две недели до Пхёнчхана

В середине января Александр серьезно заболел: температура под 40, 10 дней пролежал в больнице. Выписался только 27-го, похудев на четыре килограмма. Перед Большуновым стояла задача восстановить форму за две недели. Спортивная медицина может многое, но запрет антидопинговой комиссией многих препаратов осложнял лечение. «В какой-то момент я уже не думал об Олимпиаде. Главное, чего я хотел, лежа в больнице – снова быть здоровым человеком», – сказал лыжник после бронзового финиша.

Юлия Белорукова, Россия, Пхёнчхан-2018Getty Images

Обладает экстрасенсорными способностями

В Южной Корее Белорукова взяла бронзу и сняла проклятие. Последнюю медаль в личных гонках женская сборная видела 12 лет назад – на играх в Турине Юлия Чепалова финишировала второй в скиатлоне.

По словам 23-летней спортсменки, она еще до старта забега знала, что все будет окей: «Несколько лет назад наши женские лыжи уже списали в утиль. Мы сегодня показали – рано. И лично я еще с утра знала, что выиграю медаль. Было предчувствие».

Лаки-лузер

Состав полуфинала олимпийского спринта с участием Большунова получился жесточайшим. Норвежский вундеркинд Йоханнес Клебо и итальянский мастер спринта Федерико Пеллегрино не позволили Александру пройти в финал напрямую. Но Большунов показал 3:06.6, что быстрее победителя второго заезда Ристоматти Хаколы на три секунды. Попав в финал как лаки-лузер, Александр обошел и Хаколу, и Оскара Свенссона, и второго счастливчика из своего заезда Поля Гольберга. Лыжная сборная OAR получила вторую бронзу через пять минут после первой.

Шокировала президента Федерации

Главная по лыжам в стране – Елена Вяльбе. Трехкратную олимпийскую чемпионку не позвали в Пхёнчхан, но это не помешало ей рвать глотку на трибунах. Бронзовая медаль стала крутым сюрпризом для главы лыжной Федерации – она верила в успех Большунова, но не помышляла о триумфе Белоруковой.

«Я, конечно, серьезно ждала от Саши медали, но медаль Юли – большая неожиданность. Даже не могу объяснить эмоции, я очень счастлива. В какой-то дурацкой ситуации мы находимся, но ребята смогли собраться в такой момент, и я им очень благодарна», – поделилась впечатлениями Вяльбе.

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