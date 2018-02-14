Олимпийский чемпион в лыжном спринте Клэбо предложил Болту состязание на стометровке

Олимпийский чемпион в лыжном спринте Йоханнес Клэбо прокомментировал заявление восьмикратного победителя Игр Усэйна Болта. Ямаец подарит бутылку шампанского тому, кто выиграет золото на Олимпиаде и выложит фотографию с его знаменитым победным жестом.

«Я увидел предложение Усэйна. Может, стоит подумать о чем-то таком. Я приму от него бутылку шампанского, если он выйдет против меня на стометровку в Центральном парке в Нью-Йорке. Он будет бежать, а я буду на лыжах, посмотрим, кто победит. Только тогда нужен очень скользкий снег», – заявил Клэбо в интервью TV2.

21-летний Клэбо – самый молодой олимпийский чемпион в истории лыжных гонок.

В нынешнем сезоне Йоханесс выиграл 10 из 13 гонок Кубка мира.

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