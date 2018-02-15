Рагнильд Хага вырвала золото ОИ на десяти километрах свободным стилем

Лыжница из Норвегии Рагнильд Хага выиграла гонку на 10 километров свободным стилем на Олимпиаде в Пхёнчхане. Победительница преодолела дистанцию за 25:00,5 и оставила за спиной фаворитов гонки Шарлотту Каллу и Марит Бьорген.

Калла досталось серебро (+20,3 от Хага), Бьорген – бронза (+31,9).

Представительницы России Анастасия Седова и Анна Нечаевская вошли в топ-10 (8 и 10 места). Алиса Жамбалова – 16-я.

Хага выиграла первую олимпийскую награду в карьере.

В сезоне-2010/11 Рагнильд выигрывала Кубок мира.

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