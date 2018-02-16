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Денис Спицов выиграл бронзу в гонке на 15 километров
Шестая награда России на Играх.
Российский лыжний Денис Спицов завоевал бронзу в гонке на 15 километров свободным стилем. Спортсмен преодолел дистанцию за 34.06,9 и проиграл победителю Дарио Колонье из Швейцарии 23 секунды.
Серебро досталось Симену Хегстаду Крюгеру из Норвегии (+18,3).
- 21-летний Спицов ни разу не попадал на пьедестал на крупных соревнованиях.
- 18 февраля мужчины разыграют медали в эстафете 4х10 км.
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