Бронзовый призер Пхёнчхана Денис Спицов: «В школе говорили: «Брось, где ты, а где Олимпиада»

Российский лыжний Денис Спицов завоевал бронзу в гонке на 15 километров свободным стилем. Спортсмен преодолел дистанцию за 34.06,9 и проиграл победителю Дарио Колонье из Швейцарии 23 секунды. Денис поделился эмоциями и мыслями на пресс-конференции.

«Это кажется нереальным: не имея ни одного призового места на этапах Кубка мира, сразу выиграть медаль Олимпийских игр!

Я будто спринт бежал. По своим меркам, разумеется. Терпел, терпел и терпел. Но мне нравится здешняя трасса, особенно вторая ее часть, которую в скиатлоне мы проходили коньком. Чем-то на Тюмень похоже. Отличный рельеф. Классно здесь бегать!

Денис СпицовGetty Images

Я родом из небольшого поселка городского типа Вожега, что в Вологодской области. Пока учился в школе, постоянно старались охолонить: где ты, а где Олимпиада, говорили мне, куда ты вообще собрался?! Население у нас 5000 человек. Больше-то и сказать нечего. А биатлонистка Анна Богалий – моя землячка, но провела в поселке гораздо меньше времени. Она в пять лет уехала, я – в 14.

Я стараюсь брать максимум от жизни. Правда, и тяжелые моменты тоже случаются. На тренировках и соревнованиях», – сказал Спицов.

21-летний Спицов ни разу не попадал на пьедестал на крупных соревнованиях.

18 февраля мужчины разыграют медали в эстафете 4х10 км.

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