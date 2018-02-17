Россиянки взяли бронзу в эстафете ОИ-2018, лидируя большую часть гонки

Сборная России, за которую выступали Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская, заняла третье место в женской эстафете.

Россиянки лидировали после первого и второго этапов, на третью смену ушли в 0,3 секунды от шведок, но на заключительном отрезке Марит Бьорген и Стина Нильссон значительно вырвались вперед.

На финише сильнее оказалась норвежка. Швеция осталась с серебром. Россия уступила чемпионкам 43,3 секунды.

Для сборной России по лыжным гонкам это уже четвертая бронза Пхёнчхана.

Мужская эстафета состоится 18 февраля.

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