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Россиянки взяли бронзу в эстафете ОИ-2018, лидируя большую часть гонки
Чемпионками стали норвежки.
Сборная России, за которую выступали Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская, заняла третье место в женской эстафете.
Россиянки лидировали после первого и второго этапов, на третью смену ушли в 0,3 секунды от шведок, но на заключительном отрезке Марит Бьорген и Стина Нильссон значительно вырвались вперед.
На финише сильнее оказалась норвежка. Швеция осталась с серебром. Россия уступила чемпионкам 43,3 секунды.
- Для сборной России по лыжным гонкам это уже четвертая бронза Пхёнчхана.
- Мужская эстафета состоится 18 февраля.
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