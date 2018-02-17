Марит Бьорген повторила рекорд Уле-Айнара Бьорндалена по медалям зимних Игр

17 февраля Марит Бьорген вырвала золото женской эстафеты Олимпийских игр-2018 для сборной Норвегии.

Успех позволил 37-летней норвежке сравняться с соотечественником Уле-Айнаром Бьорндаленом по медалям на зимних Олимпийских играх. На счету легенд по 13 наград.

У Бьорндалена остается преимущество за счет большего числа золотых наград: 8-4-1 против 7-4-2.

Вдобавок Бьорген стала рекордсменкой по золотым медалям среди лыжниц. Прежде рекорд принадлежал Любови Егоровой (6-3-0).

Олимпиада-2018 принесла Марит медали всех достоинств: золото в эстафете, серебро в скиатлоне, бронзу в гонке на 10 км.

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