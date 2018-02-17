43-летний мексиканец финишировал последним, но сорвал овации. 2 года назад он впервые встал на лыжи

Для спортсменов, соревнующихся в индивидуальных видах спорта, Олимпиада – культовое событие. Атлеты тратят на путь к медалям всю жизнь, сажают здоровье и отодвигают на задний план хобби, семью и тусовки с друзьями. Все для того, чтобы на полке лежало доказательство – я один из лучших в мире. Но Игры круты тем, что помимо целеустремленных прожигателей жизни, здесь рады уникумам, которые благодарят бога за один только шанс выступить на соревнованиях высшего уровня.

Мексиканец Герман Мадрасо – как раз такой экземпляр. В 2016-м он решил, что должен попробовать силы в лыжных гонках, а в 2018-м стал героем соцсетей, заканчивая 15 километров свободным стилем с флагом в руках. 43-летний энтузиаст прибежал последним, но светился, как победитель: он пересек финишную черту олимпийской трассы, а это уже триумф.

Герман МадрасоGetty Images

Мадрасо загорелся поездкой в Пхёнчхан, прочитав статью о Роберто Карселене. В 2003-м перуанец женился на американке, которая заразила его любовью к лыжам. Карселена затянуло: он не просто научился кататься, а даже поучаствовал в Играх в Ванкувере и Сочи.

Герман воодушевился историей, откопал контакты Роберто и созвонился с героем. Олимпиец из Перу подсказал мексиканскому брату с чего начать и запустил кардинальные перемены в жизни немолодого Мадрасо. Экс-триатлонист подзабил на бизнес (владеет небольшим магазинчиком по продаже товаров для бега) и отдался челленджу – пробиться на Олимпиаду с нуля.

Научившись держать равновесие на лыжах, мужчина отправился на подобие соревнований в Южную Америку, чтобы влиться в тусовку таких же неординарных парней и познакомиться с тренерами. Мадрасо нашел единомышленников: чилиец Джонатан Фернандес и тонганец Пита Тауфатофуа стали партнерами мексиканца по тренировкам.

Герман МадрасоGetty Images

Спортсмены решили, что вместе подготовиться к играм будет проще, поэтому втроем осели в австрийской коммуне Хиттизау. «В декабре 2017-го мы убедились, что для успеха в индивидуальном виде спорта нужна команда. Мы вместе тренировались, путешествовали, готовили друг для друга. Это был невероятный опыт», – делился впечатлениями Герман.

Парни не стесняются статуса андердогов – в низах лыжных гонок своя атмосфера. У скользящих атлетов из экзотических стран главные цели – не финишировать последними и не влететь в какое-нибудь дерево. Фернандес прикатил 102-м, а Тауфатофуа закончил третьим с конца и высматривал двух бедолаг, среди которых был и Мадрасо: «Вот мы посмеемся потом, я ведь их знаю. Для меня лучше прибежать в конце вместе с друзьями, чем занять более высокое место одному».

Герман уступил предпоследнему финишеру полторы минуты, но понял, что все не зря, когда выехал на стадион. Трибуны и диктор встречали его, как настоящего чемпиона, а поздравить 43-летнего атлета пришел даже победитель гонки Дарио Колонья – он ждал мексиканца 26 минут. «Я испытал чувство, которое, наверное, может сравниться только с выходом на стадион в финале футбольного чемпионата мира. Но у меня эмоции еще ярче: игроков 22, а я – один», – место в протоколе абсолютно не волновало Мадрасо.

Герман МадрасоGetty Images

Пока в спорте случаются такие истории, Олимпийские игры всегда будут в топе. Потому что за пределами пьедестала тоже есть жизнь – иногда, не менее захватывающая.

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