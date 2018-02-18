ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

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Россия выиграла серебро в мужской эстафете

Россия выиграла серебро в мужской эстафете
Eurosport

1 час назад

Золото у Норвегии.

Российские лыжники выиграли серебро в эстафете 4х10 км. Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов проиграли только норвежцам, преодолев дистанцию за 1:33.14,3.

Норвегия выиграла у России 9,4 секунды. Третьими стали французы, уступившие победителям 36,9 секунд.

  • На счету российских лыжников стало пять медалей на Играх в Пхёнчхане.
  • Олимпиада завершится 25 февраля.

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