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Россия выиграла серебро в мужской эстафете
Золото у Норвегии.
Российские лыжники выиграли серебро в эстафете 4х10 км. Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов проиграли только норвежцам, преодолев дистанцию за 1:33.14,3.
Норвегия выиграла у России 9,4 секунды. Третьими стали французы, уступившие победителям 36,9 секунд.
- На счету российских лыжников стало пять медалей на Играх в Пхёнчхане.
- Олимпиада завершится 25 февраля.
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