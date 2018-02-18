На финском ТВ устроили спиритический сеанс и поговорили с голограммой лыжника

Пока мы живем в 2018-м, финны переехали в 2028-й: один из местных телеканалов проинтервьюировал голограмму лыжника Сами Яухоярви. Выглядело это очень круто – Яухоярви как будто вживую присутствовал в студии, хотя и находился от нее за сотни километров.

«Все прошло на должном уровне, как и ожидалось. Сейчас в этом процессе нет компонентов, которые можно резко улучшить. Но было бы еще лучше, если бы Сами немного больше двигался», – сказал Микко Карсисто, который отвечает за использование технологии дополненной реальности (AR) в финской телекомпании Yle.

Дополненная реальность (augmented reality, AR) – это результат введения в поле восприятия человека любых сенсорных (как правило визуальных) данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации.

В медальном зачете Игр Финляндия занимает 23 строчку из 25.

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