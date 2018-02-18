«Я так счастлива, даже не знаю, что говорить». Елена Вяльбе расплакалась после мужской эстафеты

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не сдержала эмоций после мужской эстафеты в Пхёнчхане, принесшей россиянам серебро.

«Я так счастлива, даже не знаю, что говорить. Я просто благодарна своим спортсменам, тренерам – всем – за такие прекрасные минуты на этой трудной Олимпиаде», – сказала Вяльбе.

Елена Вяльбе не была допущена до Игр в Пхёнчхане, поэтому она не может напрямую контактировать со спортсменами и наблюдает за гонками с трибун.

Из 11 (0-3-8) медалей сборной России в Пхёнчхане 5 (0-1-4) были добыты лыжниками.

Вяльбе – трехкратная Олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира. В 2010 году она возглавила ФЛГР.

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