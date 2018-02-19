Сборная России по лыжам – главный поставщик медалей в Пхёнчхане. Отстранение лидеров команды не помешало догнать результаты домашней Олимпиады по медалям (сейчас уже 5, но это еще не все) и разорвать медиа рождением новых звезд.

Кто не поехал?

Сергей УстюговGetty Images

Царапины на пробирках не впечатлили арбитраж в Лозанне, но показались достаточным основанием для Баха и компании лишить весь цвет сборной шансов на медали и победы в Корее. Легков и Вылегжанин – призеры сочинской эстафеты и главные герои Того Самого марафона. У Александра Бессмертных – эстафетное серебро Сочи и ЧМ-2017 в Лахти. Спринтеры Петухов и Крюков – чемпионы мира в спринте (последний – действующий в командном). Женская сборная пострадала меньше, но медалистку ЧМ в командном спринте Матвееву тоже отстоять не удалось. Все эти лыжники, оправданные CAS, оказались бессильны перед олимпийским баном.

Но если в их случае МОК занимался хотя бы имитацией борьбы с допингом, то ситуация с Сергеем Устюговым улетела за все границы абсурда. Не фигурирующий ни в одном докладе, не сдавший за всю карьеру ни одной положительной пробы, лицо мирового лыжного спорта Устюгов просто не получил приглашение на Игры. «Я считаю, что нам всем не хватает Сергея на старте. Мы, возможно, все считаем странным, что он не может участвовать в Олимпиаде», – слова Мартина Сундбю подтверждают: даже самые заклятые друзья открыто считают решение МОК беспределом. Но ехать в Пхёнчхан пришлось без них.

Как готовились?

Еще в апреле 2017 года определились централизованные группы подготовки к олимпийскому сезону. В список вошли 42 человека, которые должны были побороться за 20 квот, но вмешались известные события. Ясности по составу не было до последнего момента, в итоге МОК утвердил лишь 12 заявок, распределив оставшиеся квоты между другими странами. Лидеров заменила талантливая, но казавшейся сырой для больших побед молодежь.

Почти половина команды отправилась в конце января в швейцарский Гомс на юниорский чемпионат мира. Выступили успешно. Спицов и Седова выиграли скиатлон (Денис добавил серебро на пятнашке классикой), Наталья Непряева взяла на турнире два серебра – в спринте и все том же скиатлоне.

Заявленные Большунов и Червоткин перенесли бронхит и старт пропустили, готовясь к Олимпиаде на сборе в австрийском Зеефельде. И если Большунов восстановился раньше и прилетел аккурат к личному спринту, то Алексей добрался до Кореи всего лишь за три дня до эстафеты. Основная же группа готовилась к стартам в самом Пхёнчхане с 3 февраля. Виценко, Ларьков и Мельниченко прибыли в Корею аж седьмого числа.

Чего ждали?

О медальных перспективах, понятное дело, практически не говорили. Уже после третьей бронзы на играх президент федерации Елена Вяльбе раскрыла корейские ожидания:

" План был сделан четыре года назад, должна была быть одна золотая, одна-две серебряные, одна-две бронзовые. 22 января я говорила о том, что, если по одной медали всех проб возьмем, будет супер. А 23 января уже сказала: «Если будет хотя бы одна бронза, буду счастлива!»" "

Неоптимистичный прогноз преобладал до Игр и в медиа. Русские давали на лыжи две-три медали. Иностранные – одну-две.

Кто рванул?

Александр Большунов: бронза (спринт) + серебро (эстафета)

Александр Большунов, Россия, Пхёнчхан-2018Getty Images

В отсутствие Сергея Устюгова медальные надежды возлагались, прежде всего, на Александра. Небезосновательно: в нынешнем сезоне у Большунова четыре бронзовых подиума на этапах Кубка мира. Но вмешалась болезнь, из-за которой он должен был вместе с Червоткиным прилететь лишь к эстафете. Александр все же рискнул и пробежал спринт, результат – тоже бронза. Уже олимпийская. А додержи 45-секундное преимущество до конца своего этапа в эстафете – возможно, до финишных разборок с Клэбо просто бы не дошло. Теперь он вместе со Спицовым побежит командный спринт, и притязания ребят явно не будут ограничиваться просто борьбой за медали.

Юлия Белорукова: две бронзы (спринт + эстафета)

Юлия Белорукова, Россия, Пхёнчхан-2018Getty Images

Главные успехи 23-летней уроженки Республики Коми до нынешнего сезона были связаны со спринтом командным. И первый подиум Кубка Мира, и медаль мирового форума в Лахти – все в паре с Натальей Матвеевой. За три месяца до Олимпиады Белорукова, наконец, взяла личную спринтерскую медаль на этапе в Руке, но вряд ли ее можно было отнести к числу фаворитов спринта Пхёнчхана. После серебряной эстафеты Юля осторожно заявила: «Думаю, это не последняя наша медаль на этой Олимпиаде». В женской сборной исполнение сказанного во многом будет зависеть от нее самой.

Денис Спицов: бронза (15 км) + серебро (эстафета)

Денис СпицовGetty Images

Пока что главный супергерой всей Олимпиады. Начал эффектным прорывом на четвертое место после завала в скиатлоне, чудом разминувшись с медалью, продолжил исторической бронзой в классической разделке, которую ждали три десятилетия. А следом вытащил эстафету на второе место и чуть не заставил поплатиться золотом за беспечный первый круг главного некствана лыж Клэбо.

Спицов выделялся исключительностью еще в юниорах: Денис – автор идеи самого дерзкого лыжного финиша последних лет. Одновременно с тремя партнерами по команде (на видео – с 23-й секунды).

В олимпийском сезоне Денис начал зажигать уже среди взрослых. Он вошел в топ-15 зачета «Тур де Ски», показав второе время восхождения на Альпе-де-Чермис. Спустя всего месяц Спицов уже дважды взошел на олимпийский пьедестал. Ну а судя по динамике корейских гонок (4-3-2) в командном спринте Денис должен закрыть ноль в золотом зачете напротив аббревиатуры ОАР. Кто, если не он?

Кто все устроил?

Последнее десятилетие лыжный спорт в России уверенно стоял в тени биатлона. О лыжниках без винтовок вспоминали редко: во время этапа в Рыбинске, побед Устюгова и чемпионатов мира, проходящих раз в два года. Все изменилось недавно: биатлон утонул в скандалах и уступил нишу.

Восьмилетнее правление Елены Вяльбе в лыжной федерации не было безоблачным. О ее крутом нраве ходят легенды: публичные пикировки с Легковым и другими атлетами стали учебниками панчлайнов еще до всяких мейнстримных версусов, а результаты женской сборной иногда приводили в отчаянье. И все же Вяльбе создала систему. Где работа нескольких тренировочных групп не превращается на выходе в шоу пауков в банке, а рождает здоровую конкуренцию за попадание в сборную. Где молодым и талантливым дают шанс проявить себя, а не маринуют годами, как ту же Кайшеву в кубке IBU. Где, убрав практически всех лидеров с главного старта цикла, команда выглядит конкурентоспособной.

Елена действительно может «вырвать гланды вместе с яйцами, если узнает, что кто-то находится рядом с Родченковым». Но она же может на свои деньги взять билет до Кореи, чтобы в тяжелейший момент для сборной быть рядом с ребятами. И плакать на трибуне, когда они побеждают. Вопреки всему и благодаря ей.

«Лежа в больнице, просто хотел стать здоровым». 10 фактов о бронзовых призерах лыж из России

Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами