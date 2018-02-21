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Впервые Америка выиграла золото в командном спринте, Непряева и Белоуркова – девятые
Девушки выложились за трассе, но сломанная палка помешала им показать максимум.
21 февраля в Пхёнчхане прошел финал командного спринта в лыжных гонках.
Наталья Непряева и Юлия Белоуркова, показавшие в полуфинале третье время, заняли девятое место.
- В финале мужского командного спринта Россию представят Денис Спицов и Александр Большунов.
- Из 11 (0-3-8) медалей сборной России в Пхёнчхане 5 (0-1-4) были добыты лыжниками.
- Ранее российские лыжники выиграли серебро в эстафете 4х10 км.
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