ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

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Норвегия выиграла золото в командном спринте, Денис Спицов и Александр Большунов – вторые

Норвегия выиграла золото в командном спринте, Спицов и Большунов – вторые
Eurosport

1 час назад

Дуэт из России показал первое время в полуфинале, а в финале взял серебро.

21 февраля в Пхёнчхане прошел мужской финал командного спринта в лыжных гонках.

Золоту медаль выиграли норвежцы Мартин Сундбю и Йоханнес Клэбо (15:56,26).

Денис Спицов и Александр Большунов заняли второе место, отстав от норвежцев на 1,71 секунды (15:57,97). Бронзовые медали у французов – Мориса Манифика и Ришара Жува (15:58,28).

  • Денис Спицов ранее завоевал бронзу в спринте, а также в состве сборной выиграл серебро в эстафете 4х10 км.
  • Наталья Непряева и Юлия Белоуркова, показавшие в полуфинале третье время, заняли девятое место в женском командом спринте.
  • Из 11 (0-3-8) медалей сборной России в Пхёнчхане 6 (0-2-4) добыты лыжниками.
  • Ранее российские лыжники выиграли серебро в эстафете 4х10 км.

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