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Норвегия выиграла золото в командном спринте, Денис Спицов и Александр Большунов – вторые
Дуэт из России показал первое время в полуфинале, а в финале взял серебро.
21 февраля в Пхёнчхане прошел мужской финал командного спринта в лыжных гонках.
Золоту медаль выиграли норвежцы Мартин Сундбю и Йоханнес Клэбо (15:56,26).
Денис Спицов и Александр Большунов заняли второе место, отстав от норвежцев на 1,71 секунды (15:57,97). Бронзовые медали у французов – Мориса Манифика и Ришара Жува (15:58,28).
- Денис Спицов ранее завоевал бронзу в спринте, а также в состве сборной выиграл серебро в эстафете 4х10 км.
- Наталья Непряева и Юлия Белоуркова, показавшие в полуфинале третье время, заняли девятое место в женском командом спринте.
- Из 11 (0-3-8) медалей сборной России в Пхёнчхане 6 (0-2-4) добыты лыжниками.
- Ранее российские лыжники выиграли серебро в эстафете 4х10 км.
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