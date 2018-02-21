Getty Images
Морис Манифика, проигравший Денису Спицову: «Посмотрим, не всплывет ли там что-то через 4 года»
Француз проиграл командный спринт и обиделся.
21 февраля дуэт Александр Большунов – Денис Спицов завоевали серебро Олимпиады Пхёнчхана в командном спринте.
Бронзовые медали ушли к французам Морису Манифика и Ришару Жуву. После гонки 31-летний Манифика довольно кисло прокомментировал серебро русских лыжников, говоря о Спицове.
«Я не удивлен его результатами в Корее. Он силен в последние несколько недель. Нормально, что у него такие результаты на Олимпиаде. Но посмотрим, всплывут ли какие-нибудь истории через четыре года», – приводит слова Мориса «Спорт-Экспресс».
Ришар Жув и Морис МанификаGetty Images
- 21-летний Спицов завоевал бронзу в Пхёнчхане в индивидуальной гонке на 15 км, а также серебро в составе эстафетной команды.
- Морис Манифика – трижды бронзовый призер ОИ: одна медаль Сочи и две Пхёнчхана.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте