Морис Манифика, проигравший Денису Спицову: «Посмотрим, не всплывет ли там что-то через 4 года»

21 февраля дуэт Александр Большунов – Денис Спицов завоевали серебро Олимпиады Пхёнчхана в командном спринте.

Бронзовые медали ушли к французам Морису Манифика и Ришару Жуву. После гонки 31-летний Манифика довольно кисло прокомментировал серебро русских лыжников, говоря о Спицове.

«Я не удивлен его результатами в Корее. Он силен в последние несколько недель. Нормально, что у него такие результаты на Олимпиаде. Но посмотрим, всплывут ли какие-нибудь истории через четыре года», – приводит слова Мориса «Спорт-Экспресс».

Ришар Жув и Морис МанификаGetty Images

21-летний Спицов завоевал бронзу в Пхёнчхане в индивидуальной гонке на 15 км, а также серебро в составе эстафетной команды.

Морис Манифика – трижды бронзовый призер ОИ: одна медаль Сочи и две Пхёнчхана.

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