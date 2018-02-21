Марит Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в истории Олимпиады

Марит Бьорген в паре с Майкен Касперсен Фалла завоевала бронзу в командном спринте, уступив соперницам из США и Швеции.

Для норвежской лыжницы эта награда стала 14-й на Олимпийских играх. Позади остался Уле-Айнар Бьорндален, который владеет 13 медалями.

На счету Бьорген 7 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали ОИ.

В Пхёнчхане Марит выиграла золото в эстафете 4х5 и две бронзы: на 10 км и в командном спринте.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме