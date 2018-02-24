3 золота Олимпиады в 21 год, астма, танцы на шесте и респекты русским. Таких лыжников еще не было

Норвежцу Йоханнесу Клебо всего 21 год, а он уже порвал всех на Олимпиаде в Пхёнчхане как самый молодой олимпийский чемпион в истории лыжных гонок. Все началось с классического спринта, где Клебо опередил Пелегринно и Большунова на 2 секунды. Потом не подвели партнеры – золото в эстафете на 10 километров с Тенсетом, Сундбю и Крюгером и первое место в командном спринте с Сундбю.

21 февраля прошла его последняя, третья гонка – теперь осталось только круто тусануть.

Стал лыжником благодаря деду

Изначально Клебо хотел стать футболистом, но семья уговорила мальчика на лыжный спорт для развития выносливости на футбольном поле с дедом Коре Хосфлотом, который на протяжении многих лет тренировал лыжную норвежскую команду. Однако Йоханнес настолько увлекся, что забил на игру с мячом и все внимание переключил на лыжи.

Дедушка каждую неделю возил внука в лыжный центр, где ставил ему ходьбу. Вскоре мальчик стал лучшим в своем возрасте и на детских соревнованиях уничтожал каждого, кто хотя бы задумывался о победе.

Став старше, Клебо перешел в новую гимназию, в которой ему предложили личного тренера, но Йоханнес отказался. Даже когда Клебо взяли в команду спринтеров, тренер Ариль Монсен лишь участвовал в процессах тренировки юного норвежца – ко всем крупным соревнованиям, включая Олимпиаду, его подтаскивал дед.

Чуть не бросил лыжи в школе

В 13 лет на лице появились первые прыщи, а с ними и первые поражения. Йоханнес оставался низким и щуплым ребенком, в то время как его ровесники развивались с невероятной скоростью: «У меня были соперники, которые были намного выше меня, и скорость у них была больше. Для меня это было непростое время, ведь я тогда был ростом 130 см и весил 40 кг».

Мальчик постоянно занимал последние места, из-за чего очень сильно расстраивался. От злости он часто убегал в лес, лепил там снеговика и кромсал его палкой. Йоханнес не понимал в чем дело, ведь раньше он выносил любого, а теперь все наоборот.

Не понимала и мама, поэтому настаивала, чтобы Клебо нашел другое хобби. Йоханнес всерьез подумывал об этом, но в 17 лет в последней гонке в году он вдруг занял четвертое место. После этого Хосфлот поставил Йоханнесу цель на следующий год: попасть в пятерку лучших лыжников Норвегии.

Равняется на Петтера Нортуга

Йоханнес никогда не скрывал, что для него Нортуг – идеальный пример лыжного гонщика: «Вне всяких сомнений, то, как выступал Нортуг, меня сильно вдохновило. Благодаря нему я по-настоящему захотел стать лыжником».

На вручении ежегодной норвежской премии «Прорыв года»-2017 Клебо даже надел кепку с надписью «Make Northug Great Again», тем самым поздравив Петтера с Днем рождения. Йоханнес также сказал, что хочет выступить с Нортугом на Олимпиаде в командном спринте или эстафете. Но Петтера не взяли.

За день до Игр занимался стрип-пластикой

Клебо перед отъездом в Пхёнчхан опробовал шест вместе с приятелем Нортугом. Последний хоть и не поехал на Олимпиаду, но на пилоне смотрелся очень даже ничего.

Снимает видеоблог на YouTube

Главный секрет побед Клебо в том, что у норвежца есть супермотивация – набрать много классов и новых подписчиков на канале. Йоханнес ведет влог на YouTube, где рассказывает и показывает происходящие в его жизни события: «Я был в Давосе перед Рождеством и простудился. Стал смотреть разные блоги на YouTube и проверил, есть ли каналы каких-нибудь лыжников. Ничего не нашел и увидел в этом шанс на миллион. Я ведь люблю снимать фото и видео – и рассказывать какие-то истории. Во время Кубка мира о лыжных гонках очень много говорят с пятницы по воскресенье. Но зачастую о них забывают с понедельника по пятницу. И я захотел показать, что мы делаем в этот промежуток».

Например, в одном из видео Клебо играет за любительскую команду «Астур» против все того же Нортуга. А на 3.25 демонстрирует такую пушку, что даже у Колодина отвисла бы челюсть. Сейчас на канале уже 43 тысячи подписчиков, а после Олимпиады их число наверняка возрастет в разы.

Качественный монтаж, интересный видеоряд, но один минус – все на норвежском.

Кинул вызов Усэйну Болту

На следующий день после победы первого олимпийского золота Клебо предложил Болту выяснить, кто быстрее на 100-метровке – бегущий ямаец или катящийся на лыжах норвежец: «Я увидел предложение Усэйна Болта, который пообещал, что каждый, кто выиграет золото на Олимпиаде и выложит свою фотографию с его знаменитым победным жестом, получит от него бутылку шампанского. Может, стоит подумать о чем-то таком. Я готов принять от него бутылку шампанского, если он выйдет против меня на 100-метровку в Центральном парке в Нью-Йорке. Он будет бежать, а я буду на лыжах, посмотрим, кто победит. Только нужен очень скользкий снег. Думаю, он быстро бегает».

Адекватно относится к русским

После победы в спринте Клебо сказал, что гонка потеряла в конкурентности и зрелищности из-за дисквалификации Устюгова: «Это не самая оптимальная ситуация, когда нет такого сильного соперника здесь. С ним гонка была бы более конкурентной. Что касается произошедшего, то у нас нет всей информации, поэтому деталей я не знаю».

Однако он отметил Александра Большунова, занявшего третье место в спринте: «Большунов был очень быстр сегодня, даже слишком быстр. Это сильный спортсмен, я почувствовал это».

У Клебо тоже астма

К сожалению, Йоханнес, как и многие норвежские лыжники, астматик. На юниорском ЧМ-2016 в Румынии норвежская команда активно использовала небулайзеры – препарат для ингаляции, компоненты которого входят в число запрещенных для здорового спортсмена. Но любое документальное подтверждение от врача об астме разрешает применение небулайзера.

Вот и на чемпионате мира норвежские врачи неожиданно обнаружили у всех спортсменов сборной Норвегии астму – даже у тех, у кого раньше никаких подозрений не было. После допингового скандала Терезы Йохауг Петтер Ольберг, врач молодежки на ЧМ в Румынии, подтвердил информацию о ложных диагнозах лыжников: «Когда обнаружились такие климатические условия, а позже и симптомы, мы были очень счастливы, что у нас была возможность использовать небулайзер и специальную соленую воду. Это помогло подавляющему большинству».

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