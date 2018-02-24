ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Getty Images

Александр Большунов завоевал серебро в марафоне, Андрей Ларьков – бронзу

Большунов завоевал серебро в марафоне, Ларьков – бронзу
Eurosport

16 мин. назадОбновлено Только что

Лыжные гонки завершились гонкой на 50 км.

Александр Большунов завоевал серебро в олимпийском марафоне на 50 км. Первую половину гонки российский лыжник держался за спиной Йиво Нисканена и Алексея Полторанина, но после 25 км пошел в атаку.

За 11 км до финиша Большунов обошел Нисканена. После отметки 41,66 км финн поменял лыжи, а за 1,5 км до финиша отвоевал лидерство.

Бронзу завоевал Андрей Ларьков, на финише опередивший Мартина Йонсруда Сундбю и Алекса Харви.

Алексей Червоткин финишировал 12-м, Денис Спицов – 20-й.

  • Ранее Большунов уже завоевал серебро в командном спринте и эстафете плюс бронзу в спринте.
  • У Ларькова было эстафетное серебро.
  • На счету России стало 16 (1-6-9) медалей. Половину (0-3-5) добыли лыжники.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Возможно, вам это понравится