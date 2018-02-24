Александр Большунов завоевал серебро в марафоне, Андрей Ларьков – бронзу

Александр Большунов завоевал серебро в олимпийском марафоне на 50 км. Первую половину гонки российский лыжник держался за спиной Йиво Нисканена и Алексея Полторанина, но после 25 км пошел в атаку.

За 11 км до финиша Большунов обошел Нисканена. После отметки 41,66 км финн поменял лыжи, а за 1,5 км до финиша отвоевал лидерство.

Бронзу завоевал Андрей Ларьков, на финише опередивший Мартина Йонсруда Сундбю и Алекса Харви.

Алексей Червоткин финишировал 12-м, Денис Спицов – 20-й.

Ранее Большунов уже завоевал серебро в командном спринте и эстафете плюс бронзу в спринте.

У Ларькова было эстафетное серебро.

На счету России стало 16 (1-6-9) медалей. Половину (0-3-5) добыли лыжники.

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