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Александр Большунов завоевал серебро в марафоне, Андрей Ларьков – бронзу
Лыжные гонки завершились гонкой на 50 км.
Александр Большунов завоевал серебро в олимпийском марафоне на 50 км. Первую половину гонки российский лыжник держался за спиной Йиво Нисканена и Алексея Полторанина, но после 25 км пошел в атаку.
За 11 км до финиша Большунов обошел Нисканена. После отметки 41,66 км финн поменял лыжи, а за 1,5 км до финиша отвоевал лидерство.
Бронзу завоевал Андрей Ларьков, на финише опередивший Мартина Йонсруда Сундбю и Алекса Харви.
Алексей Червоткин финишировал 12-м, Денис Спицов – 20-й.
- Ранее Большунов уже завоевал серебро в командном спринте и эстафете плюс бронзу в спринте.
- У Ларькова было эстафетное серебро.
- На счету России стало 16 (1-6-9) медалей. Половину (0-3-5) добыли лыжники.
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