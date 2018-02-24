Александр Большунов – первый российский лыжник, выигравший 4 медали на одной Олимпиаде

Лыжник Александр Большунов завоевал серебро в классическом марафоне на ОИ в Пхёнчхане. Эта награда стала для Александра уже четвертой на Играх-2018. Ранее он взял бронзу в классическом спринте и два серебра – в командном спринте и эстафете.

Большунов стал первым российским лыжником, который завоевал четыре медали во время одной Олимпиады.

По три награды на Олимпийских играх выигрывали Максим Вылежагин (Сочи-2014), Владимир Смирнов (Калгари-1988), Николай Зимятов (Лэйк-Плэсид-1980), Вячеслав Веденин (Саппоро-1972) и Павел Колчин (Кортина-д’Ампеццо-1956).

Всего на счету Олимпийских атлетов из России 16 медалей (одна золотая, шесть серебряных и девять бронзовых) на ОИ-2018. Олимпиада, кстати, почти закончилась – не забудь сделать ставку на АПЛ.

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