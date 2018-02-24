Почему Большунов проиграл гонку. Мнения экспертов

Серебряный призер лыжного марафона Александр Большунов, а также его тренеры и партнеры по команде рассказали о причинах поражения Александра финну Йиво Нисканену в борьбе за золото марафона.

Александр Большунов: «Не угадал со сменой лыж. Еще похолодало, а я бежал на теплых лыжах. К концу гонки, как вы заметили, пришла туча и сейчас наверное минус три-четыре градуса где-то, также лежали в боксе у меня теплые лыжи. Думаю, что если бы поменял лыжи, большого преимущества бы не получил.

Та пара, на которой я бежал, с самого начала ехала не так. Почувствовал это, когда парни начали обкатывать на спуске. Приходилось держаться. Это конечно классный результат, но это был тот день, когда я должен был показывать свой результат, то, на что способен. Почему держался за левый бок? Да не держался особо, мышцы свело».

Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России: «У меня вся Олимпиада – это чувство гордости за моих спортсменов, за нашу команду. Несмотря на то, что Саня сегодня был одной ногой на золотом пьедестале.

Но мы видели, что у него сегодня, видимо, печень схватило, но он показал, что он боец. У них должно быть большое спортивное будущее. Поздравляю их и всю Россию».

Александр БольшуновGetty Images

Юрий Бородавко, тренер сборной России по лыжным гонкам: «За Большунова одновременно испытываю и радость, и разочарование. Если до этого он все медали именно выигрывал, то здесь сам проиграл золото.

Мы оговаривали, что перед последним кругом он должен поменять лыжи. Не знаю, что случилось, почему Саша этого не сделал. Поэтому за счет более свежих лыж финн его объехал и получил явное преимущество на финише. Печень – это уже второе. Может быть, что-то и случилось. Но невыполнение установки стоило ему золотой медали».

Андрей Ларьков, бронзовый призер гонки на 50 км: «У меня закралась мысль, когда Большунов, Нисканен и Полторанин отъехали, что надо попридержать норвежцев, не стоит подгонять, пускай Саня поборется.

Затем увидел, что Полторанин на последнем издыхании. Ничего не оставалось уже делать, только обгонять».

Олимпийский призер Никита Крюков: «Саня! Ну почему ты не поменял лыжи, ну почему тебе никто не подсказал? Блин, ты должен был брать золото, ты все правильно сделал по ходу гонки, плавно догнал финна, но совершил тактическую ошибку.

Теперь ты ничего уже не вернешь, не кори себя! Я видел тебя после финиша, как ты почти плакал, и я тебя понимаю. Сочинскому серебру я тоже не очень радовался. Все равно ты – умничка без преувеличения. Обнимаю, дружище. Не грусти, теперь все закончено, на четыре года точно».

Большунов занял второе место в гонке на 50 км классическим стилем. Победил финн Йиво Нисканен.

Еще один россиянин Андрей Ларьков выиграл бронзу.

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