Getty Images
Марит Бьорген из Норвегии победила в марафоне и взяла 15-ю медаль Олимпийских игр
Норвежка стала олимпийской чемпионкой в марафоне на 30 километров классическим стилем.
Марит Бьорген стала олимпийской чемпионкой в марафоне на 30 километров. Спортсменка финишировала с результатом 1 час 22 минуты 17,6 секунды.
Серебряный призер Криста Пармакоски проиграла норвежке 1.49,5 минуты. Это третья медаль финки на Играх-2018, ранее она стала третьей на 10-километровке коньком и в скиатлоне.
Бронзовую награду выиграла шведка Стина Нильссон. Она уступила Бьорген 1.58,9 минуты и вырвала медаль на финише у норвежки Ингвид Флюгстад Эстберг.
Лучшая из русских лыжниц, Анастасия Седова финишировала 11-й с отставанием почти в 4,5 минуты.
- Золото в марафоне стало для Марит пятым в Пхёнчхане и 15-й медалью на Олимпиадах за всю карьеру.
- 37-летняя Бьорген – 8-кратная олимпийская чемпионка.
- Лыжница вывела Норвегию в лидеры общего зачета, всего у скандинавов в Пхёнчхане 14 золотых медалей и 38 наград в сумме.
Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте