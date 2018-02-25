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Марит Бьорген из Норвегии победила в марафоне и взяла 15-ю медаль Олимпийских игр

Бьорген победила в марафоне и взяла 15-ю медаль Игр
Eurosport

32 мин. назадОбновлено 30 мин. назад

Норвежка стала олимпийской чемпионкой в марафоне на 30 километров классическим стилем.

Марит Бьорген стала олимпийской чемпионкой в марафоне на 30 километров. Спортсменка финишировала с результатом 1 час 22 минуты 17,6 секунды.

Серебряный призер Криста Пармакоски проиграла норвежке 1.49,5 минуты. Это третья медаль финки на Играх-2018, ранее она стала третьей на 10-километровке коньком и в скиатлоне.

Бронзовую награду выиграла шведка Стина Нильссон. Она уступила Бьорген 1.58,9 минуты и вырвала медаль на финише у норвежки Ингвид Флюгстад Эстберг.

Лучшая из русских лыжниц, Анастасия Седова финишировала 11-й с отставанием почти в 4,5 минуты.

  • Золото в марафоне стало для Марит пятым в Пхёнчхане и 15-й медалью на Олимпиадах за всю карьеру.
  • 37-летняя Бьорген – 8-кратная олимпийская чемпионка.
  • Лыжница вывела Норвегию в лидеры общего зачета, всего у скандинавов в Пхёнчхане 14 золотых медалей и 38 наград в сумме.

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