Бронзовых призерок Пхёнчхана Нечаевскую и Седову позвали замуж в аэропорту. Они сказали да

Российских лыжниц Анну Нечаевскую и Анастасию Седову ждал сюрприз по возвращении домой – в аэропорту девушек встретили их парни и сделали любимым предложение руки и сердца.

«Я очень счастлива. У меня мысли даже в голове не укладываются. Всем огромное спасибо. Никита был со мной в Корее и уехал на два дня раньше, чтобы встречать меня», – рассказала 26-летняя Нечаевская в интервью ТАСС.

Обе лыжницы ответили на предложение уверенным да.

Анна и Анастасия вернулись домой в составе делегации русских олимпийцев, которые завоевали 17 медалей на Играх в Пхёнчхане.

На Играх в Корее россиянка выиграла бронзовую медаль в женской эстафете.

Жених Нечаевской Никита Сурков – 22-летний лыжник, выступающий в российских соревнованиях за Татарстан.

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