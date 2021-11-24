Олимпийский сезон стартует в пятницу, 26 ноября – традиционно первый этап Кубка мира пройдет в финском Заполярье, которое носит два названия. Рука или Куусамо – как кому нравится. Отличия от прошлых лет все же есть: в программе не мини-тур, а три отдельные гонки – классический спринт, разделка классикой на 10/15 километров и коньковый пасьют такой же длины.

До Кубка мира сильнейшие сборные простартовались на предсезонке: норвежцы отбирались в Бейтостолене, шведы – в Елливаре, а русские – в Муонио. Сборная России захватила даже два уикенда: 13-14 ноября поучаствовала в официальном турнире под эгидой FIS, а 20-21 числа устроила собственные внутренние соревнования, пусть и с допуском нескольких иностранцев. Последние гонки стали отборочными и почти дали ответы на главные вопросы.

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В каком состоянии Большунов?

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Если Александр в порядке, значит, зима будет интересной – с таким девизом любители лыж живут уже несколько зим. В этот раз состояние Большунова вызывало опасения: в сентябре лыжнику прооперировали воспаленную десну, через месяц – снова, из-за допущенной при лечении ошибке. Глава ФЛГР Елена Вяльбе уверяла, что лидер не выступит на отборах в Муонио, да и участие в старте Кубка мира – под большим вопросом. Норвежские соперники в то же время сомневались, помня, как в 2018-м Саша вышел на олимпийскую лыжню практически из больницы (у него был бронхит) и стал мультимедалистом Игр.

Большунов действительно не вышел на старт первого финского турнира, но находился с командой и периодически попадал в сторис тренера Сергея Турышева и аналитика Анатолия Волкова – людей, которые фактически отвечали за медиа-покрытие соревнований и обратную связь с болельщиками. А потом Александр обнаружился в стартлисте на второй междусобойчик.

«Сан Саныч чисто продышаться выйдет на 10 километров, не обращайте внимания. В целом с ним всё хорошо, работает по плану», – объяснил Волков.

На классике Большунов занял пятое место, разделив его с Евгением Беловым. Он проиграл 43,5 секунды победителю, финну Иво Нисканену, а также уступил Алексею Червоткину, Ивану Якимушкину и Илье Семикову. Остальные сборники – Сергей Устюгов, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Андрей Ларьков, Артем Мальцев – оказались позади ослабленного восстановлением лидера.

На следующий день чемпион мира стартовал на коньке и заехал в тройку. Отставание от Мальцева – всего 10 секунд, от Якимушкина – еще меньше.

Сильный перфоманс позволил Сан Санычу попасть в состав на Куусамо – он побежит все три гонки. Конечно, не стоит в эти же выходные ждать от него борьбы с норвежцами за победу (а может, и за подиум), но Большунов пребывает в явно лучшей форме, чем ожидалось. Эти выводы подтвердил главный врач ФЛГР Роман Эрлихман.

«Думаю, Саша еще не в супероптимальной форме, но если бы он себя чувствовал плохо, он бы не бежал в этих гонках. Соответственно, он готов к участию на первом этапе Кубка мира. Надеюсь, что никаких последствий не произойдет. Саша всегда может подойти к врачу и попросить о какой-то помощи, акцентированно на эту проблему он не жаловался».

Александр Большунов Фото: Imago

А тренер Юрий Бородавко добавил, что Большунов уже отобран на Олимпийские игры – единственным из команды.

А что Устюгов?

Второй лидер команды, двукратный чемпион мира 2017 года и победитель «Тур де Ски», пока не может нащупать форму образца лучшего сезона. Отчасти Сергея сломил несправедливый недопуск на Олимпийские игры, отчасти – проблемы со здоровьем и невезение. А Елена Валерьевна регулярно критиковала Устюгова за непокорность.

Перед стартом прошлого сезона Сергей подхватил ковид и мучительно восстанавливался. Он не успел к старту Кубка мира, возвращался через Кубок России в Кирово-Чепецке и набрал достойную форму, но за четыре дня до чемпионата мира упал во время контрольной гонки и травмировал мышцу ноги. В Оберстдорфе лыжник пробежал через боль только личный спринт, занял пятое место и завершил международный сезон досрочно.

«Понимаю, что Олимпиада в Пекине может стать последней, на которую мне по силам отобраться и достойно пробежать, – говорил Устюгов в мае. – Я не молодею, травм становится все больше и больше, а лечить их становится все сложнее и сложнее. Знаю, что на Олимпиаде у меня есть шанс выступить в личном спринте и попасть в командный спринт.

У нас очень жесткая конкуренция в команде, на Игры поедут только восемь лыжников. Не могу сказать, что собираюсь готовиться только к спринтам – я буду готовиться к сезону. Но я прекрасно понимаю, что мои лучшие шансы – именно в спринте. А уж что случится в сезоне – гонки покажут».

Сергей Устюгов Фото: Imago

Когда-то крутой дистанционщик назвал лучшим шансом спринт и, кажется, оказался прав. На предсезонке в Муонио Устюгов выиграл именно спринтерскую гонку, а в четырех дистанционных только один раз заехал на подиум: Сергею пока не хватает темпа на длинных отрезках. Но он тоже попал в состав на Куусамо (абсолютно заслуженно) и побежит всю программу.

«Устюгов достойно выступил, молодец! Некоторые люди не ожидали от него такого результата, думали, что близится закат карьеры. Мы лично рады за Сергея, он, конечно же, поможет нашей сборной в этом сезоне», – прокомментировал Юрий Бородавко.

Как готова женская сборная?

«У женщин есть только Йохауг, остальные не представляют конкуренции для наших девушек», – смело заявила Елена Валерьевна в начале ноября и изрядно удивила. Выделив только Терезу, Вяльбе забыла других норвежек (Хейди Венг, ее двоюродных сестер-близняшек Тирил и Лотту, Ингвильд Эстберг и Хелене Мари Фоссесхольм), близких по уровню к Йохауг шведок (Фриду Карлссон, Эббу Андерссон и не только) и обладательницу «БХГ», американку Джессику Диггинс.

По итогам контрольных стартов в Муонио за лидерство в сборной России предсказуемо бьются Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Ярко выступившая в сезоне-2020/21 Юлия Ступак пока не в кондициях – проиграла минуту на классике и больше двух в гонке свободным стилем. Ступак начнет сезон в роли прошлогоднего Устюгова – она тоже перенесла коронавирус и сперва отсутствовала на сборе в Муонио, проходя индивидуальную подготовку в Давосе.

Непряева, Сорина, Ступак, Кирпиченко Фото: Getty Images

Непряева и Сорина сойдутся с Йохауг в Руке – но чтобы проиграть только этой норвежке, нужно показывать действительно высочайший уровень. Вряд ли русские лыжницы полетят преследовать Терезу уже в конце ноября: главная цель – Олимпиада.

Состав сборной России на этап Кубка мира в Руке 26-28 ноября

Мужчины, спринт:

Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных.

Мужчины, дистанция:

Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Евгений Белов, Илья Семиков, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных.

Женщины, спринт:

Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Анастасия Фалеева, Ольга Кучерук, Христина Мацокина, Лилия Васильева.

Женщины, дистанция:

Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина, Лилия Васильева.

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