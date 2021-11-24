26 ноября в финской Руке (Куусамо) стартует олимпийский сезон в лыжных гонках. Первый этап традиционно продлится три дня с пятницы по воскресенье, но пройдет не в привычном формате мини-тура, а тремя отдельными гонками – лыжники посоревнуются в классическом спринте, гонке на 10/15 километров классикой и гонке преследования такой же длины свободным стилем.

Сборная России определилась с составом по итогам контрольных гонок в Муонио. В Руке стартуют все лидеры: Александр Большунов восстановился после проблем со здоровьем и показал удовлетворительные результаты на предсезонных стартах, Сергей Устюгов стал победителем спринта. В женской команде за лидерство борются Татьяна Сорина и Наталья Непряева, а Юлия Ступак начнет сезон на фоне восстановления после коронавируса.

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Под вопросом – выступление в спринте Андрея Мельниченко: возле его фамилии буквально стоит значок «?», и участие конькиста-дистанционщика в классическом спринте пока действительно выглядит странным. Также не до конца ясен статус Александра Бессмертных – его фамилия присутствует в таблице, но отдельно. Возрастной лыжник, чей лучший шанс – олимпийская разделка, не убедил на отборе и, скорее всего, едет в Руку запасным.

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После объявления состава в воскресенье (21 ноября) вечером у России не было корректировок, а у норвежцев – сразу две. Из женского состава вылетела Тирил Венг, из мужского – Сиверт Вииг. Но норвежские супертопы в порядке, что нельзя сказать о шведских: Линн Сван объявила, что полностью пропускает олимпийский сезон из-за операции, а двукратная чемпионка Оберстдорфа-2021 Йонна Сундлинг упала на предсезонных соревнованиях в Елливаре и повредила руку – ей наложили гипс.

Чего ждать от сборной России?

Стоит сказать сразу, чтобы не было разочарований – вряд ли нужно ждать побед в шести первых гонках сезона. Россия не входит в число фаворитов спринта, а на дистанции слишком сильны норвежские мужчины, Тереза Йохауг и шведки. Большунов восстановился от операции на десне быстрее, чем ожидалось (ранее ходили разговоры, что он пропустит старт сезона), но все же не набрал кондиции, необходимые для равной борьбы с Норвегией.

Если женская и мужская сборные на двоих добудут на этапе по подиуму – это будет рабочим удовлетворительным результатом. Гонка за «БХГ» спряталась на второй план – все поставлено на две олимпийские недели в феврале. Йоханнес Клебо вовсе пропустил предсезонный турнир в Бейтостолене – простыл и переживал за дедушку, который попал в больницу с инсультом.

Состав сборной России

Мужчины, спринт:

Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Андрей Мельниченко, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, (Александр Бессмертных).

Александр Большунов Фото: Imago

Мужчины, дистанция:

Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Евгений Белов, Илья Семиков, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Андрей Ларьков, (Александр Бессмертных).

Женщины, спринт:

Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Анастасия Фалеева, Ольга Кучерук, Христина Мацокина, Лилия Васильева.

Женщины, дистанция:

Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина, Лилия Васильева.

Расписание трансляций на Eurosport

26 ноября (пятница)

Спринт, классика, квалификация – 12:00 мск

Спринт, классика, забеги на выбывание – 14:30 мск (Eurosport 2)

Юлия Ступак Фото: Imago

27 ноября (суббота)

15 км, классика, мужчины – 12:15 мск (Eurosport 1)

10 км, классика, женщины – 15:30 мск (Eurosport 1)

28 ноября (воскресенье)

Пасьют 10 км, свободный стиль, женщины – 12:20 мск (Eurosport 1)

Пасьют 15 км, свободный стиль, мужчины – 14:30 мск (Eurosport 1)

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