Болезни Александра Большунова – временное явление, и лучший российский лыжник последних лет подойдет к Олимпиаде в хорошей форме. Если это пророчество сбудется, сезон-2021/22 станет очередным этапом в глобальной битве россиянина и норвежца Йоханнеса Клебо. Первый заберет подавляющее большинство дистанционных гонок, а второй съест все спринты, в которых выступит.

С другой стороны, в реалиях олимпийского сезона даже десять побед на Кубке мира меркнут перед провальным выступлением на Играх. Этапы в Руке, Лиллехаммере и Давосе – лишь подготовка к шести февральским гонкам, а лидерство в общем зачете и успех на «Тур де Ски» – второстепенные задачи для тех, кто уже держал в руках большие глобусы и покорял Альпе Чермис.

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Сезон-2021/22 нужно рассматривать с точки зрения олимпийских стартов. Самый ожидаемый расклад: Клебо – олимпионик в спринтах (личном и командном) и эстафете, а Большунову достается скиатлон и/или марафон. Но в Пекин-2022 приедут и противники банальных предсказаний.

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Валнес и Пеллегрино повоюют за золото спринта

В спринтерских гонках у Йоханнеса есть только два серьезных конкурента: Эрик Валнес и Федерико Пеллегрино. 25-летний норвежец уже побеждал Клебо. В сезоне-2020/21 Валнес растерзал классический спринт на этапе Кубка мира в Руке. Этот триумф прервал впечатляющую серию Йоханнеса: тот не проигрывал на коротких дистанциях с 2018 года. Вероятно, поэтому и прозевал убийственный рывок Эрика.

Нынешний Валнес – второй номер мирового спринта. Пик карьеры впереди, а в кармане Эрика уже есть две медали ЧМ-2021. Личный спринт Оберстдорфа завершился серебром, а в команднике норвежцы спокойно укатали финнов и русских. Ту гонку вытащил Клебо. Но его менее титулованный напарник – первый из тех, кто может сбить корону с Йоханнеса.

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Пеллегрино хоть и забрал малый хрусталь спринтерского зачета (Клебо пропускал слишком много гонок), но провалился на чемпионате мира. 11-е место – трэшовый итог даже для нелюбимой классики. На Олимпиаде в Пекине будет чуть легче: гонка свободным стилем гарантирует Федерико место в тройке фаворитов. Йоханнес, впрочем, вряд ли опасается 31-летнего итальянца. Пеллегрино – блестящий финишер на фоне других спортсменов, но мягкая игрушка для Клебо.

Если вселенная схлопнется, а Йоханнес заиграется с Пелле и Валнесом, выстрелить может кто угодно: от шведа Оскара Свенссона и норвежца Эмиля Иверсена до француза Ришара Жува и россиянина Глеба Ретивых. Но это сюжет не триллера, а фэнтезийного кино.

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В дистанционных гонках Олимпиады, вероятно, повторится привычная картина прошлого чемпионата мира: одинокий Большунов вновь сразится с толпой норвежцев. В их скваде – спортсмены-функции на все случаи жизни. Ранний побег – фишка Ханса Кристера Холунна, финишные разборки – удел Эмиля Иверсена и Пола Голберга (и не забываем про Клебо), а затяжной спурт – коронка Симена Хегстада Крюгера.

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Компания, правда, слегка трансформируется. Безмедальный ЧМ-2021 закопал перспективы ветеранистого Шюра Рёте. 33-летний норвежец если и появится в Пекине, то в ранге священной коровы и в рамках одной-двух гонок. Заменить трехкратного чемпиона мира может 23-летний Харальд Эстберг Амундсен. Янгстер упал в коньковой разделке прошлого чемпионата мира, но все равно взял бронзу. В этом сезоне он будет еще сильнее.

В Пекине пройдет только одна мужская гонка, фаворитами которой окажутся не Большунов и Клебо. В классической разделке на 15 километров зажжет Иво Нисканен. 11 февраля – важнейший день его сезона. Финн не уезжал с Олимпиад без золотых медалей: в Сочи-2014 победил в командном спринте, а в Пхёнчхане-2018 переиграл Большунова в марафоне. Если Иво возьмет разделку, споры о главном классисте современности затихнут на ближайшее десятилетие.

Александр Большунов и Иво Нисканен в Пхёнчхане Фото: Getty Images

Шведы пока не могут рассчитывать на золото Олимпиады. Но несколько месяцев назад 27-летний Йенс Бурман провел шикарный пасьют на этапе Кубка мира в Энгадине: финишировал третьим в гонке на 50 километров и уступил только Крюгеру и Холунну. Он наверняка грезит о пьедестале олимпийского марафона.

На чудеса способен и 20-летний Вильям Поромаа: пусть не в Пекине, но на этапах Кубка мира. На ЧМ-2021 парень Фриды Карлсон дважды влез в десятку сильнейших. Девятое место в разделке и скиатлоне – топовый результат для вчерашнего школьника.

Мужская сборная Швеции, впрочем, уже запустила очередной сезон страданий. На этапе в Руке не будет ни Бурмана, ни Поромаа. Йенс снялся с классической разделки в Елливаре и пожаловался на боли в спине, а Вильям простудился и пожертвовал всей предсезонкой. Но шведам не привыкать к болезням и травмам: бедолажный Калле Халварссон, например, так и не заменил великих Маркуса Хельнера и Юхана Улссона. Зато узнал, что такое пульсирующая головная боль, обморожение и проблемы с носовыми пазухами.

Устюгов, Клебо, Большунов Фото: Getty Images

Еще одна интрига Олимпиады – состояние многострадального Сергея Устюгова. Коронавирус и травма ноги сломали прошлый сезон 29-летнего русского. Но тренер мужской сборной Маркус Крамер уверен: нынешний Устюгов – в большом порядке. Чемпион мира 2011 года Девон Кершоу и вовсе засыпал Сергея комплиментами. Тот, видите ли, зверствовал на недавнем турнире в Муонио. «Устюгов смел соперников в спринте», – восторгался канадский лыжник.

Если все это не очередной мираж, у Большунова появится достойный напарник, а у сборной России – хорошие шансы на золото в олимпийской эстафете. Серебряная медаль гарантирована, но обойти Клебо и других норвежцев в командной гонке – заветная мечта, с которой хочется жить.

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