Российский лыжник Александр Терентьев выиграл спринт классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия). Спортсмен сборной России стал лучшим и в прологе.

Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо, который предпринял неудачную попытку уйти в отрыв незадолго до финиша. Топ-3 замкнул еще один представитель Норвегии Эрик Вальнес.

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В четвертьфинале борьбу завершили двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и победитель ЧМ-2021 в скиатлоне Александр Большунов. Также борьбу на этой стадии закончил Иван Якимушкин. В полуфинале выбыл и Глеб Ретивых.

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У женщин победу в аналогичной дисциплине одержала шведка Мая Дальквист. Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак завершили борьбу в полуфиналах. Татьяна Сорина и Анастасия Фалеева выбыли на стадии четвертьфинала.

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