О невероятном таланте Александра Терентьева говорили еще в прошлом сезоне. Тогда Александр разорвал норвежцев на молодежном чемпионате мира и стал лучшим в спринте. А сейчас Терентьев заслужил право пробежать на взрослом турнире.

Кто тренер Терентьева?

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22-летний лыжник сборной России занимается в одной группе с Александром Большуновым. И перспективный Терентьев, и признанный Большунов тренируются у Юрия Бородавко. Именно сегодня, 26 ноября, коуч отмечает день рождения. Оказалось, что один из самых лучших лыжников современности не в состоянии преподнести тренеру подарок, и совершенно неожиданно победную эстафету принял Терентьев. Бородавко с восторгом расхваливал ученика после триумфального спринта:

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«В этом году мы ждали результата от Александра, предпосылки к этому были видны еще летом. Осталось дождаться иных соревнований, Терентьев раскрылся по-новому. Радует то, что в финале он сумел показать фантастическую скорость. Ему не было равных на финишном подъеме и одновременных ходах, это вселяет оптимизм».

Бородавко Фото: Getty Images

Выиграл квалификацию и стал лидером Кубка мира

Терентьев в квалификации лихо обогнал норвежца Йоханнеса Клебо и француза Ришара Жува, не пустив ни одного из них на первую строчку. Даже Эрик Валнес, который удивил всех в прошлом году, остался позади. Именно русский спортсмен сразу после пролога стал лидером Кубка мира. Так вышло, потому что с этого сезона топ-10 лучших квалифаеров получают очки (если снимаешься с дальнейших забегов, теряешь бонусы). Лучшему дается 15 баллов.

«Странное ощущение, даже не ожидал. Думал, где-то секунды четыре проиграю на финише. Начал вот квалификации выигрывать. Не знаю, как Йоханнес Клебо бежал, но для него это, наверное, первый старт», – прокомментировал Александр первый успех дня.

В полуфинале стал вторым

В полуфинале он в подъем выдал невероятное ускорение. Гигантскими беговыми шагами разорвал группу, где замешкался в том числе и Йоханнес Клебо. На повороте Сашу обошел норвежец Валнес, но это уже ничего не значило. Терентьев оказался впервые в карьере в финале кубкового этапа, причем единственным из русских лыжников. Соперники были шокированы формой Терентьева.

«Русский показал новый стандарт того, как нужно забегать в эту гору. Да, я слегка шокирован, но он выиграл на ЧМ в категории U23 в прошлом году, так что я знал, что он быстр, но то, что он показал сегодня, было еще сильнее», – отметил Валнес.

Александр Терентьев Фото: Getty Images

Устранил Клебо его же оружием

Казалось, что в финале уже все понятно – Йоханнес Клебо сделал мощный рывок из-за спин противников и заработал несколько метров гандикапа перед решающим подъемом. И этого вполне могло хватить норвежцу для победы. Но Терентьев подумал иначе и сотворил настоящее чудо. В стиле Клебо Терентьев разогнался перед финишем, оторвался от преследователей и уверенным лидером выкатился на заключительную прямую. Эта победа стала для Александра первой кубковой в карьере. А вместе с ней лыжник получил и путевку на Олимпийские игры в Пекин – это гарантировала глава ФЛГР Елена Вяльбе. Александр снял все вопросы с отбором одной единственной гонкой.

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«Я очень счастлив победить сейчас здесь в такой непростой ситуации. Финал был тяжелый очень. В полуфинале уже был финал для меня. Я понимал, что есть шансы скинуть там лучших спринтеров, и мне это удалось. В финале мысли были обыграть троих, чтобы быть в призах. А там как пошло. Как обыграл Йоханнеса Клебо? Мы тренировались, смотрели на них и думали, как можно их обыгрывать. Я отобрался на Олимпиаду? Я об этом не думал, не знал, очень приятно», – рассказал Терентьев.

Что ждет спортсменов и болельщиков в этом сезоне – Тюмень, «Тур де Ски» и Олимпийские игры. Полный календарь лыжного сезона.

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