Сенсационный победитель первой гонки сезона Александр Терентьев не вышел на старт второй и не побежит в третьей – он потерял желтую майку лидера, добытую после спринта и первого места квалификации. 22-летний лыжник получил 115 очков в общий зачет Кубка мира и опережал норвежцев Йоханнеса Клебо и Эрика Валнеса. Александр Большунов шел 17-м, уступая тезке и товарищу по тренировочной группе 101 балл.

Но в стартлисте на вторую гонку в Руке – 15-километровую разделку классикой – Терентьев не обнаружился. Россию представили Большунов, Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Иван Якимушкин, Александр Бессмертных, Артем Мальцев, Алексей Червоткин и Илья Семиков. Червоткин стал вторым вслед за финном Иво Нисканеном, Большунов занял третье место. Но почему талантливого янгстера лишили шанса? Не ошибка ли это? Ведь лидерство в общем зачете перешло к Клебо.

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Разговоры о том, что молодых нужно беречь, чтобы не загрузить в первый же взрослый сезон, ведутся в спортивной России очень давно. В частности – в биатлонной, и в итоге атлет 26-27 лет считается перспективным и неопытным, в то время как иностранные ровесники могут в этом возрасте закончить карьеру, собрав все возможные титулы. В лыжных гонках Елена Вяльбе и ее команда отошли от подобной практики: Большунов и Устюгов заявили о себе довольно рано. Так почему Терентьев не бежал дистанционную гонку? Неужели 15 километров ему не под силу?

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Есть три причины

Первая причина – навыки Терентьева на дистанции действительно уступают спринтерским. Конечно, Саша выдержит 15 километров – и 30, и 50, причем в соревновательном темпе. Но точно не будет бороться за победу, подиум и даже топ-10. Александр не выступал в длинной гонке даже на молодежном чемпионате мира прошлого года, где стал чемпионом в спринте – нашлись более сильные исполнители.

В сезоне-2020/21 он прошел от старта до финиша «Тур де Ски», но это было делом набора соревновательной практики. Терентьев финишировал на неплохом 25-м месте, а по ходу многодневки был 15-м в коньковой гонке, но все это – в отсутствии норвежцев. Александр мог бы захватить небольшие дистанционные баллы и в Руке, но здесь включается следующая причина.

Вторая причина – спортивный принцип. У сборной России – очень длинная скамейка, и перед Кубком мира в Муонио провели отбор на каждую гонку. Терентьев стал вторым в спринте вслед за Устюговым, но на дистанции не блеснул: 11-е место, DNS, 19-е и 16-е. Все парни, отобранные на связку разделка плюс пасьют, проявили себя лучше, и даже если бы кто-то форс-мажорно вылетел из состава, на замену выскочил бы не Терентьев. А персональной квоты лидера Кубка мира на каждую гонку у FIS нет – до старта «Тур де Ски» ею пользуется победитель прошлого сезона Большунов.

Александр Большунов Фото: Imago

В-третьих, работает важность специализации именно в олимпийский сезон. Казалось бы, лыжи окончательно перестроились на универсализм: топы одинаково хорошо бегут короткие и длинные гонки, Устюгов после сочинского сезона отказался переходить в спринтерскую группу Юрия Каминского, а затем Вяльбе вовсе расформировала спринтгутту, воспитавшую Никиту Крюкова. Универсализм – правильная и важная тенденция в условиях длинного сезона и борьбы за «БХГ». Большунов не супермастер спринтов, но минимизирует потери регулярными попаданиями в финалы или хотя бы сильными полуфиналами. Клебо не любит редкие тридцатки и полтинники, но часто блистает на традиционных пятнашках.

Но на чемпионате мира в Оберсторфе-2021 норвежцы доказали, что специализация по-прежнему важна в разрезе главных стартов. Они взяли пять золотых медалей из шести: спринтеры – спринт, дистанционщики разных типов – дистанцию. Даже молодой Харальд Амундсен, пробежавший всего одну гонку, не уехал без бронзовой медали. Норвежцы чередовались, никто не бежал все гонки. А Большунов ломил все – и сумел отгрызть только одно золото, хотя потенциально был способен на большее.

Поэтому кейс Терентьева – грамотная точечная подводка к Олимпийским играм и минимум дистанционных гонок. Борьба за «МХГ» в спринте – наверное, но не более. Личный спринт в Пекине будет коньковым, и через неделю в Лиллехаммере нам предстоит оценить Сашу в этом стиле на самом высоком уровне. Зато классическим будет командник, и пара Большунов – Терентьев на бумаге выглядит как минимум не слабее норвежских чемпионов мира Валнеса и Клебо. Именно на эту гонку будет поставлена предолимпийская подготовка Александра-младшего.

Александр Терентьев Фото: Imago

На дистанции Россия отлично выступила без Терентьева

Россия не осталась без подиума и в отсутствие спринтерского волшебника Терентьева. Червоткин снова отлично выступил в Руке – проиграл только 8,3 секуды Нисканену, которому победу на классике можно было отдать заранее. Еще сильнее порадовало третье место Большунова, который входит в сезон тяжело из-за операций на десне. Саша вкатывался в гонку медленно и на отсечке 6,1 километра проигрывал не только Нисканену с Червоткиным: но также Устюгову, Семикову и Якимушкину. Но затем ускорился и доказал, что классно разложился по дистанции.

Помимо Червоткина и Большунова, в топ-10 попали Устюгов (5 место), Семиков (6) и Якимушкин (8). А что же грозные норвежцы? Лучшим стал Валнес, расположившийся на четвертом месте – номинальный спринтер, на минуточку. Пусть и улучшающийся на дистанции. Эмиль Иверсен – седьмой, Клебо – девятый, Пол Голберг – десятый. Первый раунд пока за Россией, но главный старт сезона – Олимпиада.

«Это было больно. Какая-то секунда... – сокрушался проигравший Большунову Валнес. – Я думаю, как мог бы ее отыграть. Не так много я смог бы сделать иначе. Но очень доволен. Я провел хорошую гонку».

Алексей Червоткин, Иво Нисканен, Александр Большунов Фото: Imago

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