Российский лыжник Алексей Червоткин стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Руке, Александр Большунов финишировал третьим.

Победу оформил финн Иво Нисканен, Червоткин проиграл ему 8,3 секунды секунды. Большунов уступил 14,1 секунды. Помимо Червоткина и Большунова, в топ-5 попали Сергей Устюгов (5 место), Илья Семиков (6) и Иван Якимушкин (8). Лучшим из сборной Норвегии стал Эрик Валнес, расположившийся на четвертом месте. Эмиль Иверсен – седьмой, Йоханнес Клебо – девятый.

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Этап в Руке начался победой Александра Терентьева – он выиграл классический спринт 26 ноября.

Женская гонка на 10 километров с раздельным стартом начнется в 15:30 по московскому времени.

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