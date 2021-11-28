В женских лыжных гонках революция наконец не только наметилась, но начала происходить – непобедимая норвежка Тереза Йохауг проиграла шведке Фриде Карлссон первую дистанционную гонку сезона, классическую разделку, но взяла реванш в коньковой гонке преследования.

В субботу лыжниц разделили 13,7 секунды, а уставшая к концу дистанции Йохауг едва унесла ноги от внезапной Катарины Хенниг – немка подобралась на полторы секунды. В пасьюте Тереза догнала соперницу, которая надеялась на финишный спурт, и убежала в подъем – более молодая шведка явно переоценила собственные силы. Но женскую дистанционку больше нельзя считать вотчиной одной хозяйки: дуэль Карлссон – Йохауг будет радовать весь сезон.

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Фрида Карлссон начала всерьез прессовать Йохауг с чемпионата мира 2019 года – именно в разделке классикой она была ближе всех и взяла серебро, а в эстафете стала чемпионкой мира вместе с Эббой Андерссон, Шарлоттой Каллой и Стиной Нильссон. Фриде было 19 лет. Через год пришла первая победа – и тоже над Йохауг, в культовом 30-километровом масс-старте в Осло. Норвежка рискнула и проехала всю длинную гонку на одной паре лыж, а шведка зашла на пит-стоп, нагнала соперницу и выиграла в спурте. Гонка стала эпохальной в разрезе женских лыж.

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Гонка года у женщин: Карлссон сожрала Йохауг и отыграла почти минуту

Кажется, в олимпийском сезоне-2021/22 Карлссон готова побеждать регулярно, а не всплесками. С начала взрослой карьеры ее сравнивают именно с Йохауг: у них похожая – совершенно бешеная – частота движений, у обеих – высокий уровень потребления кислорода, что и является важной особенностью.

«Мы с Йохауг очень похожи, – говорила Фрида в 2019-м. – Мы обе стройные блондинки, а еще у нас схож стиль передвижения – мы идем с высокой частотой. Как и Тереза, я стремлюсь побеждать. Смотреть на нее просто невероятно. Нет никого, у кого легкие работали бы так же».

Раньше можно было добавлять, что лыжницы похожи еще и специализацией – обе тяготеют к длинным дистанциям, но на старте олимпийского сезона вопрос закрыт. В Руке Карлссон в блестящем стиле отобралась в шестерку лучших спринта. А в финале стала последней только из-за тактической ошибки – имела все шансы быть выше.

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Карлссон нужно чуть-чуть удачи

Фриде не хватает удачи, причем не только на лыжне – она регулярно попадает в самые нелепые истории. На «Тур де Ски»-2020/21 лыжница подтягивалась на дверном косяке в отеле между гонками. Хлипкий каркас гостиницы не выдержал даже малого веса шведки и обрушился. Фрида упала, получила травму, а врача в расположении сборной не было из-за коронавируса – доктор работал дистанционно. Карлссон снялась с многодневки, и вся подготовка к чемпионату мира оказалась скомканной.

Без приключений не обошлось и в Финляндии: гонки проходили на сильном морозе (вплоть до минус 20), и во время разделки у Фриды замерзли руки. Вскоре после финиша врач команды (уже присутствовавший на месте – шведы учли прежние ошибки) увел спортсменку в медицинскую палатку.

Фрида Карлссон Фото: Imago

«Когда ты на трассе, ты ничего не чувствуешь – в организме очень много адреналина. А на финише я ощутила, насколько сильно замерзла. Я не могла пошевелить пальцами. Пробовала, но не получалось. А у меня начинается паника, когда я замерзаю, кажется, что уже никогда не согреюсь. К счастью, все оказалось не так драматично», – рассказала лыжница.

Но прежде у нее чуть не сгорели штаны – это произошло в кресле лидера, когда Фрида сменила на импровизированном троне Йохауг.

«Там стояли какие-то обогреватели, а я была слишком близко. Штаны начали гореть, и я подумала: «Я сегодня такая горячая». Со мной все в порядке, но штанам конец», – комментарий Фриды, которой для выхода к журналистам пришлось одолжить штаны у кого-то из команды.

Фрида Карлссон Фото: Imago

Как выступили российские лыжницы?

Женская сборная начала сезон хуже мужской – ни одного призового места и отсутствие в спринтерском финале. В разделке в топ-10 заехали Татьяна Сорина и Юлия Ступак, и перенесшая коронавинус Ступак была довольна результатами.

«За эти два дня я выполнила задачу-максимум – топ 10 для меня на данный период сезона это очень хороший результат. Я даже не думаю, что что-то идет не так, наоборот – все по плану. Завтра будем работать», – заявила Юлия в субботу.

В воскресенье у нее не получилось – гонку несколько раз переносили из-за сильного мороза, и Ступак вышла на старт, но решила не завершать забег. Вместе с ней сошла Татьяна Сорина, а лучшей из команды стала Наталья Непряева, занявшая 12-е место.

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