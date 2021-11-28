Первый этап в Руке (Куусамо) – три традиционные гонки: спринт, разделка и пасьют. Раньше они были объединены в мини-тур, в 2021-м их провели как отдельные старты с полноценной сотней очков за каждый. Но не суть: главное – то, что в прошлые годы лыжные болельщики подсчитывали после трипла, сколько призовых мест из 18 возможных оказались заняты не норвежцами.

В олимпийском сезоне-2021/22 ситуация полностью противоположная. У норвежцев только одна победа в шести гонках – Тереза Йохауг выиграла пасьют. С мужского преследования скандинавы снялись в полном составе из-за мороза, да и в предыдущих гонках не смотрелись такими сильными, как обычно. Возможно, все брошено на подготовку к Олимпийским играм – но после первого этапа убедительное лидерство захватила Россия.

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Терентьев чувствительно обыграл Клебо в спринте

Рука У лучшей лыжницы мира сгорели штаны. Еще она обморозилась ЧАС НАЗАД

Йоханнес – бог спринтов, но в Руке ему не везет. Два года назад его курьезно обыграл Большунов – норвежец уже праздновал победу и обернулся, но Александр накатил сзади и украл первое место. В прошлом году громко ворвался в элиту Эрик Валнес и тоже обыграл грозного соотечественника, но Йоханнес вернул статус-кво и выиграл у Валнеса главный старт – чемпионат мира.

Оба поражения выглядели ошибками Йоханнеса – обидными, но не катастрофичными. А Александр Терентьев побил норвежца в его же стиле, когда Клебо, казалось бы, уже обеспечил победу. Йоханнес приехал в Руку не в лучших кондициях после собственной простуды и стресса из-за инсульта и госпитализации любимого дедушки-тренера, и поэтому не мог взорваться на любимом подъеме с прежними силами. Но перехитрил соперников резким рывком до горы – и те откровенно проспали. Все решили, что победа привычно ушла в Норвегию – но не Терентьев. Он забегал в гору еще быстрее пикового Клебо, скопировав его же технику. Выйдя к журналистам, Йоханнес нашел правильные слова, но после гонки явно пребывал в нокдауне.

Терентьев уделал Клебо на финише и украл у норвежца золото

«Знакомая техника, только чуть лучше. Это не «рывок Клебо», это какой-то новый вариант. Видимо, придется изобретать версию «Клебо 3.0». Я видел, что он обходит меня сбоку, но ответить было нечем. Он был быстр. Я сделал, что мог», – сыронизировал Йоханнес.

«Мы думали, никто не сможет так взлетать в подъемы, как Йоханнес Клебо – до сегодняшнего дня. Йоханнес был побежден тем, что считалось его собственным оружием. Бренд Клэбо испарился после того, как мы увидели Александра Терентьева на последней части подъема. Мы получили новую точку отсчета: до и после спринта в Руке-2021», – рецензия великого Петтера Нуртуга, который тоже не понаслышке знает, что такое спринт.

Восстанавливающийся Большунов оказался сильнее норвежцев

Александр Большунов ехал в Руку не суперфаворитом – на отборе в Муонио он не был лучшим даже в сборной России, восстанавливаясь после операции на десне. В спринте Саша вылетел в полуфинале и был очень недоволен: перемахнул через забор, спасаясь от журналистов, и ушел готовиться к следующей гонке. Разделка на 15 километров получилась успешной – Большунов финишировал третьим вслед за Иво Нисканеном (железным фаворитом классики) и Алексеем Червоткиным (в прошлом году тоже был хорош в Руке). Редкие кадры – Александр улыбался, стоя не на высшей ступени пьедестала.

Алексей Червоткин, Иво Нисканен, Александр Большунов Фото: Imago

«После спринта ушел пораньше, понимая, что будет новый день и надо будет бороться за первое место. Но только третье. На самом деле, я очень рад, это показывает, что я на правильном пути. Надеюсь, дальше будет лучше. Если сравнивать с предыдущим месяцем, объем в два раза больше, если сравнивать с предыдущими годами – тоже больше. Объем реально большой, движения сейчас затянуты, хотя кажется, что еду быстро. Тренеры говорят: ты идешь как черепаха, можно сказать», – комментарий Большунова после разделки.

Лучший из норвежцев – на четвертом месте в 1,1 секунды от Большунова. И это не признанный дистанционщик, а спринтер Валнес – точнее, уже не спринтер, а лыжник-универсал со взрывным финишем и уклоном в классический стиль. Только седьмым стал Эмиль Иверсен (пропустив вперед Сергея Устюгова и Илью Семикова), девятым-десятым – Клебо и Пол Голберг (между ними и Иверсеном – Иван Якимушкин). Ханс Кристер Холунн – главный дистанционщик норвежского сквада в Руке – финишировал только 12-м.

«Это было больно. Какая-то секунда... Я думаю, как мог бы ее отыграть. Не так много я смог бы сделать иначе», – сокрушался Валнес.

Александр Большунов Фото: Imago

Норвежцев испугал мороз – они снялись с пасьюта

В воскресенье 28 ноября стартовать первыми должны были женщины, но из-за мороза старт постоянно сдвигали, и в итоге сперва провели мужскую гонку. Сборная Норвегии откровенно не любит бегать в холод – поэтому об отказе от гонки объявили Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунн и Симен Хегстад Крюгер. Иверсен должен был стартовать с седьмого места (+29 секунд от лидера), Холунд – с 12-го (+59), Крюгер – с 70-го (+3:14).

«Здоровье на первом месте», – сообщается в инстаграме мужской сборной Норвегии.

Позже стало известно о снятии всей команды и Нисканена, который должен был стартовать первым.

«Странно, погода отличная, максимально внизу было где-то 20 градусов, но нет ветра, – отреагировала президент ФЛГР Елена Вяльбе. – Ребята, надо же все сопоставлять. По-моему, для лыжных гонок это нормальная погода. Что касается вот этих переносов, то женщины у нас на грани того, что сейчас как раз будет похолодание, а они побегут в мороз. Я бегала в минус 27. Да, холодно, даже щеки и уши отмораживались. Но сейчас такие тейпы есть прекрасные. Мы раньше жиром гусиным мазались, салом. Сейчас более технологичная одежда, так что зря они так. А если в Китае будет холодно? Это же Олимпиада. Блин, ну мы же не в шахматы играем. Ребята, надо же как-то себя готовить к этому».

В отсутствие норвежцев гонка преследования предсказуемо стала российским междусобойчиком. Артем Мальцев отыграл отставание у лидеров и присоединился к лидирующей группе. В итоге он занял третье место вслед за великолепными Большуновым и Устюговым. Четвертым стал Иван Якимушин. Илья Семиков – шестой, Червоткин – восьмой. Желтая майка лидера Кубка мира – снова у Большунова.

Финиш Большунова, Устюгова и Мальцева – норвежцы смотрели со стороны

ПРАВИЛЬНО ЛИ ПОСТУПИЛИ НОРВЕЖЦЫ? Да – они позаботились о своем здоровье Нет – они струсили

Источники – «Матч ТВ», TV2.

Рука «Рад, что гонка состоялась». Победный комментарий Большунова ЧАС НАЗАД