Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования свободным стилем на 15 километров в рамках первого этапа Кубка мира в Руке.

России достался весь призовой подиум – второе место занял Сергей Устюгов, третье – Артем Мальцев.

Ad

Сборная Норвегии в полном составе снялась с гонки из-за сильного мороза, как и финн Иво Нисканен, который должен был стартовать первым.

Рука Двойной подиум Червоткина и Большунова после гонки на 15 км 18 ЧАСОВ НАЗАД

В классической разделке Червоткин был вторым, а Большунов – третьим. Первое место в пятничном спринте занял Александр Терентьев, который не бежал дистанционные гонки.

Следующий этап Кубка мира состоится 3-5 декабря в Лиллехаммере (Норвегия).