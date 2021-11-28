Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования свободным стилем на 15 километров в рамках первого этапа Кубка мира в Руке.
России достался весь призовой подиум – второе место занял Сергей Устюгов, третье – Артем Мальцев.
Сборная Норвегии в полном составе снялась с гонки из-за сильного мороза, как и финн Иво Нисканен, который должен был стартовать первым.
Рука
Двойной подиум Червоткина и Большунова после гонки на 15 км
18 ЧАСОВ НАЗАД
  • В классической разделке Червоткин был вторым, а Большунов – третьим. Первое место в пятничном спринте занял Александр Терентьев, который не бежал дистанционные гонки.
  • Следующий этап Кубка мира состоится 3-5 декабря в Лиллехаммере (Норвегия).
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Рука
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