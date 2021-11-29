Сборная России по лыжным гонкам полыхнула скандалом на первом же этапе, хотя скандал, конечно, все же слишком громкое слово. На фоне отличных результатов команды увольнение аналитика Анатолия Волкова стало второстепенной темой – но все-таки заметной среди любителей лыж. Комментарии журналистам давала сама Елена Вяльбе, а значит, кейс заслуживает внимания.

Кто такой Анатолий Волков?

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Волков работал аналитиком в группе Маркуса Крамера. В интервью Eurosport в ноябре 2020 года он рассказывал:

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«Моя работа, в первую очередь, заключается в сборе и анализе информации о тренировочной нагрузке спортсменов. У каждого лыжника есть свой профиль в Polar (одна из ведущих баз данных в спорте – Eurosport), и на основе этого я извлекаю оттуда информацию, забиваю все в специальные экселевские формы. Делаю я это каждую неделю и отправляю в аналитический отдел ЦСП Минспорта.

Заносим в таблицы всю нагрузку по видам деятельности: лыжи, бег, бег с палками, лыжероллеры – все отдельно записываю. Пульсовые зоны, сколько времени в какой пульсовой зоне отработал тот или иной спортсмен – для каждой отдельная графа. Силовые тренировки – и по времени, и по количеству подходов. Гипертрофия, максимальная сила, различные координационные упражнения тоже в отдельную графу. Все старты, контрольные тренировки, общее количество тренировочных часов. Прыжки, прочие виды активности – время, отработанное в гору, если сбор в горах: там высчитываешь, сколько по времени тот или иной спортсмен совершал подъем в гору, а в Polar можно без труда извлечь и эту информацию. Технические тренировки – работа без палок, даблполингом».

Возникает разумный вопрос – почему вообще лыжные болельщики знали аналитика? Ведь это не главная должность в команде. Ответ прост и современен – Волков регулярно вел инстаграм, где делился подробностями тренировок лыжников и освещал жизнь команды вне гонок. Легкий подаваемый с юмором контент привлекал внимание – и Анатолий стал медийной личностью в довольно закрытой команде. Он стал давать комментарии журналистам, но после чемпионата мира 2021 года удалился из инстаграма.

Блог вернулся в межсезонье: Волков постил тренировочные и соревновательные видео со сборов и контрольных тренировок в Муонио, придумывал смешные подписи и отлично готовил подписчиков к сезону. Но посреди этапа в Руке написал в сторис об увольнении.

Как уволили Волкова?

«Аккурат как вчера был с позором уволен из ФЛГР и в данный момент нахожусь в свободном плавании. Сам во всем виноват и ни в коем случае никого не виню в своих проблемах и горестях», – релизнул Волков в сторис, которую затем удалил.

Вяльбе подтвердила факт увольнения и добавила: «Он что, главный тренер, чтобы давать объяснения про его уход? Мы просто больше не будем привлекать его к работе, вот и все».

Елена Вяльбе Фото: Imago

Волков предположил, что его проблемы связаны с журналистом «Матч ТВ» Андреем Романовым, который в Руке работал корреспондентом, пока Илья Трифанов и Александр Легков вели репортаж из комментаторской кабинки. Анатолий позволил нелицеприятное высказывание в адрес Романова в комментариях его инстаграма.

«Ну засунул свой колхозный ******** [лицо] куда надо и когда надо, браво», – написал Волков под селфи Романова с Александром Терентьевым – победителем первой гонки сезона.

«Толь, ты сам удалишь свой комментарий? Или мне его кому-то показать?» – отреагировал Романов.

«Я сказал, что он может прислать это кому хочет, – прокомментировал Волков позже. – Он сделал скриншот и отправил прямиком Елене Валерьевне. А так как с Еленой Валерьевной у меня уже был разговор про посты в инстаграме, на этот раз она не стала церемониться и отправила меня домой. Точнее, еще не отправила – в понедельник я лечу домой».

Романов потребовал у оппонента сделать опровержение: «То, что он сказал, не соответствует действительности: я никому никогда никакие скрины не отправлял, тем более Елене Вяльбе. Я на Анатолия зла не держу, тем более он сразу извинился, сказал, что все опровергнет. Надеюсь, что ситуация на этом будет закрыта. Я очень благодарен всей лыжной сборной, которая поддержала меня в этом вопросе».

Андрей Романов и Александр Большунов Фото: Instagram

И Волков действительно извинился: «Многим моим подписчикам в личной переписке я осмелился выдать предположение о том, что именно Андрей отправил нашей благословенной начальнице скриншот с моим комментарием под его постом. Это было чисто мое предположение, которое в итоге оказалось ошибочным и не соответствует действительности. Пожалуйста, отстаньте от Андрея, пусть человек выполняет свою работу спокойно», – написал Анатолий в сторис.

Как это отразится на ФЛГР?

На первый взгляд кейс Волкова показывает, что федерация лыжных гонок России – по-прежнему консервативная организация, которая не терпит свежего взгляда. С другой стороны, Анатолия не прессовали (наверное), пока он всерьез не вышел в медиапространство. И тренер Сергей Турышев, который вел в инстаграме прямые эфиры с контрольных гонок в Муонио, не имеет проблем с Еленой Валерьевной и федерацией.

Получается, Анатолия уволили по делу – в том числе за необдуманные порой высказывания, которые в нынешних условиях быстро выходили за пределы его инстаграма и нервировали руководство. Да, он транслировал собственное мнение, что не запрещено – но оскорблять Романова не стоило, хотя его репортажи действительно нравятся не всем (что абсолютно нормально). Но никто не отменял и корпоративную этику. Очень жаль, что так произошло – живой и свежий контент Волкова тащил лыжное блогерство и отчасти лыжную журналистику.

Гонка преследования в Руке Фото: Imago

Словами Анатолия для «Р-Спорт» можно подытожить произошедшее:

«Я больше не буду привлекаться к работе с ФЛГР. Слишком заигрался в инстаграм, слишком подсел на это дело. Это превратилось в зависимость. Более двухсот человек мне писало после каждого репортажа, такая активность выхолащивает. На руку мне это не сыграло. По поводу работы в ЦСП я пока не знаю. Во вторник пойду отчитываться туда, буду разговаривать о возможности заполнять нагрузки для спортсменов, оставаясь дома без поездок на сборы. Хотя бы так».

Источники – ТАСС, «Р-Спорт».

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