Лыжные гонки
Рыбинск

Норвежка рассказала о странном допинг-контроле российской лыжницы

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Чекалева опередила Хаген на ЭКМ в Рыбинске

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Правда, не совсем понятно, что не устроило Мартину Эк Хаген в Рыбинске.

Норвежская лыжница Мартина Эк Хаген рассказала о странном допинг-контроле Юлии Чекалевой, который российская спортсменка проходила после победы на этапе Кубка мира в Рыбинске в 2015 году.

«Я хорошо помню тот допинг-контроль – она ходила на него одна. Если бы я знала тогда, какой в этом смысл на самом деле... Правильно – когда ты дожидаешься вместе с другими спортсменками, попавшими на подиум. А в Рыбинске это было в старой комнате. Помню, что была этим ошеломлена. Теперь эти действия обрели смысл.

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Я так и не получила деньги за победу, и это грустно. Если она держит призовые у себя, то еще и дополнительно получает за обман. В любом случае, это нечестно», – цитирует Dagbladet 29-летнюю Хаген, уже завершившую карьеру.

  • Результаты 36-летней Чекалевой аннулированы, начиная с Сочи-2014: она была отстранена после второй части доклада Макларена.
  • Единственная кубковая победа Юлии в скиатлоне Рыбинска-2015 перешла к Хаген.
  • У лыжницы остались две бронзовые медали ЧМ-2013 в коньковой гонке на 10 км и эстафете.

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