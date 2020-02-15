15.02.20 - 18:10
Ски Тур
15 км свободным стилем - Мужчины • Финал
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15 км свободным стилем - Мужчины - Финал
Ски Тур - 15 февраля 2020

    
30
Валерия Кукалева
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Добрый февральский вечер! В Эстерсунде стартует новая многодневка «Ски Тур», на которую российский лыжник Александр Большунов выйдет в ранге лидера Кубка мира. Первая гонка – 15 километров коньком с раздельным стартом.

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