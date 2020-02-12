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Клебо, вероятно, пробежит «Ски Тур» с шиной на сломанном пальце
Норвежский соперник Александра Большунова попал в заявку на многодневку.
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо может выступить на многодневке «Ски Тур», несмотря на перелом пальца руки.
По информации Aftenposten, врачи сборной рассматривают возможность выхода на старт с наложенной шиной. «Мы находимся в диалоге и ожидаем, что это возможно», – заявил доктор норвежской команды Ойстейн Андерсен.
«Когда такое случается, вы становитесь немного пессимистичными, но таких мыслей нужно избегать. В последнее время он тренировался без палок и должен быть хорошо готов к многодневке», – сказал тренер Эйрик Мюр Носсум.
В четверг, 13 февраля, 23-летний Клебо пройдет обследование, в пятницу в сборной примут окончательное решение.
- Многодневка стартует 15 февраля в Эстерсунде и завершается 23 февраля.
- В общем зачете Кубка мира Клебо проигрывает Александру Большунову 425 очков.
Норвежцы роняли Большунова и давили командой. Саша отбился и увеличил отрыв от Клебо до 425 очков