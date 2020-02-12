Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко рассказал, как в команде отреагировали на травму норвежца Йоханнеса Клебо

– Как отреагировали на новость, что Клебо не выйдет на трассу в Фалуне? На Большунова давила необходимость воспользоваться этой ситуацией?

– Нет, конечно. Никакого давления не было. Есть просто настрой на соревнования, поскольку сезон только перевалил за экватор. Впереди еще большое количество гонок. Нет никакой радости по поводу того, что Йоханнес не стартовал в Фалуне. Мы об этом не думали. Занимаемся решением своих проблем. Проблемы Йоханнеса – это проблемы Йоханнеса. На них не обращаем внимания.

– В чем прибавил Большунов в этом сезоне?

– Он прибавил во всем – отвечу банально. Однако выделю тот момент, что Саша стал быстрее соображать и принимать решения на трассе. Но это невозможно без оптимального физического и эмоционального состояния, – сказал Бородавко в интервью «Известиям».

Клебо пропустил этап Кубка мира в Фалуне из-за перелома пальца. Большунов в его отсутствие занял третье место в спринте и выиграл 15-километровый масс-старт.

Александр выигрывает у Йоханнеса 425 очков в общем зачете Кубка мира.

Норвежцы роняли Большунова и давили командой. Саша отбился и увеличил отрыв от Клебо до 425 очков

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