С 15 по 23 февраля на трассах шведских и норвежских городов состоится новая лыжная многодневка «Ски Тур».

Ниже – расписание стартов и состав сборной России.

Расписание

Эстерсунд

15 февраля, суббота

10 км, конек, женщины – 15:30 (Eurosport 1)

15 км, конек, мужчины – 18:10 (Eurosport 1)

16 февраля, воскресенье

Пасьют 15 км, классика, мужчины – 16:00

Пасьют 10 км, классика, женщины – 18:00

Александр Большунов в ФалунеGetty Images

Оре

18 февраля, вторник

Спринт, конек, квалификация – 15:45

Спринт, конек, забеги на вылет – 18:15 (Eurosport 1)

Сторлиен – Мерокер

20 февраля, четверг

Масс-старт 38 км, конек, женщины – 12:45 (Eurosport 1)

Масс-старт 38 км, конек, мужчины – 15:30 (Eurosport 1)

Тронхейм

22 февраля, суббота

Спринт, классика, квалификация – 12:30

Спринт, классика, забеги на вылет – 15:00 (Eurosport 1)

23 февраля, воскресенье

Пасьют 15 км, классика, женщины – 13:15 (Eurosport 2)

Пасьют 30 км, классика, мужчины – 15:20 (Eurosport 1)

Состав сборной России

Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков, Денис Спицов, Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Евгений Белов.

Женщины: Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Диана Головань, Анна Нечаевская, Алия Иксанова.

Где смотреть?

Eurosport охватит многодневку в полном объеме. Гонки 16 февраля не будут показаны на телеканалах – воспользуйтесь приложением Eurosport Player и ничего не пропустите.

Александр Большунов лидирует в общем зачете с отрывом в 425 очков от Йоханнеса Клебо, который побежит со сломанным пальцем.

У женщин второй за Терезой Йохауг идет Наталья Непряева.

Победитель многодневки получает 300 баллов в общий зачет.

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