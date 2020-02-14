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Большунов в огне, Клебо со сломанным пальцем. Полное расписание лыжной многодневки «Ски Тур»
Александр должен упрочить лидерство в общем зачете, а Наталье нужно догонять.
С 15 по 23 февраля на трассах шведских и норвежских городов состоится новая лыжная многодневка «Ски Тур».
Ниже – расписание стартов и состав сборной России.
Расписание
Эстерсунд
15 февраля, суббота
10 км, конек, женщины – 15:30 (Eurosport 1)
15 км, конек, мужчины – 18:10 (Eurosport 1)
16 февраля, воскресенье
Пасьют 15 км, классика, мужчины – 16:00
Пасьют 10 км, классика, женщины – 18:00
Александр Большунов в ФалунеGetty Images
Оре
18 февраля, вторник
Спринт, конек, квалификация – 15:45
Спринт, конек, забеги на вылет – 18:15 (Eurosport 1)
Сторлиен – Мерокер
20 февраля, четверг
Масс-старт 38 км, конек, женщины – 12:45 (Eurosport 1)
Масс-старт 38 км, конек, мужчины – 15:30 (Eurosport 1)
Тронхейм
22 февраля, суббота
Спринт, классика, квалификация – 12:30
Спринт, классика, забеги на вылет – 15:00 (Eurosport 1)
23 февраля, воскресенье
Пасьют 15 км, классика, женщины – 13:15 (Eurosport 2)
Пасьют 30 км, классика, мужчины – 15:20 (Eurosport 1)
Состав сборной России
Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков, Денис Спицов, Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Евгений Белов.
Женщины: Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Диана Головань, Анна Нечаевская, Алия Иксанова.
Где смотреть?
Eurosport охватит многодневку в полном объеме. Гонки 16 февраля не будут показаны на телеканалах – воспользуйтесь приложением Eurosport Player и ничего не пропустите.
- Александр Большунов лидирует в общем зачете с отрывом в 425 очков от Йоханнеса Клебо, который побежит со сломанным пальцем.
- У женщин второй за Терезой Йохауг идет Наталья Непряева.
- Победитель многодневки получает 300 баллов в общий зачет.