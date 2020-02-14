Йоханнес Клебо выйдет на старт многодневки «Ски Тур» со сломанным пальцем – соперничество с Александром Большуновым возобновляется, хотя норвежец уже заявил о капитуляции и досрочно поздравил соперника с победой в общем зачете.

Оказывается, Саша и Йоханнес похожи не только возрастом и волей к победе – у них есть еще одно очень необычное сходство. Большунов ведет в инстаграме аккаунт своей собаки, Клебо – кошки. Крайне нетипичное увлечение для топ-спортсмена, особенно русского лыжника. Едва ли ребята полностью заняты этим сами – животные не сопровождают их на соревнованиях – но явно заинтересованы в процессе.

Большунов – хозяин пса с лыжной кличкой Фалун, сейчас ему чуть больше двух лет. Фалун – старонемецкая овчарка, он живет в России и даже катается на лыжах своего человека, надевая на передние лапы ботинки. А еще возит сани, играет в мяч и, конечно, поздравляет Александра с победами в гонках.

У Клебо – кошка Стьерна, что в переводе с норвежского означает «звезда». Недавно он представил ее в видеоблоге, и образ Йоханнеса с милым котенком на руках покорил фанаток-зумерок. Стьерна занимается тем, что положено маленькой кошке – играет в клубок, сидит в коробке и пьет из раковины.

Йоханнес Клебо с кошкой СтьернойOther Agency

Конечно, у Стьерны больше подписчиков, чем у Фалуна – 1275 против 372. Но мы можем все исправить.

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