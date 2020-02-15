В лыжной сборной Норвегии рассказали о травме лидера команды Йоханнеса Клебо, который выступит на многодневке «Ски Тур», несмотря на перелом пальца.

«Если бы речь шла о любом другом спортсмене, то я бы не заявил его на «Тур». Но пока есть хоть небольшая надежда на победу в общем зачете Кубка мира, мы должны бороться. Йоханнес должен быть готов к тому, что травма будет напоминать о себе», – цитирует TV2 тренера норвежцев Эйрика Мюра Носсума.

23-летний Клебо побежит гонки с наложенной на руку шиной. «Альтернативы нет – только шина. Я пытался фиксировать палец лентой, но с шиной все же удобнее. Это единственный вариант, который у меня есть, и я должен сделать максимум. Принимать кортизон для обезболивания я не буду. Если станет плохо – выпью после гонки парацетамол. Но лучше и без него, не люблю его», – сказал лыжник в комментарии ABC Nyheter.

Первая гонка состоится 15 февраля в 18:10, Eurosport проведет текстовую трансляцию.

Александр Большунов выигрывает у Клебо в общем зачете 425 баллов.

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