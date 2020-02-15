Лидер сборной России по лыжам Наталья Непряева заняла десятое место в гонке на 10 км свободным стилем в рамках первого этапа «Ски Тура».

Наталья преодолела дистанцию за 23 минуты 17 секунд и 4 сотых, отстав от победительницы Терезы Йохауг из Норвегии на 1:27.7. Второе и третье места заняли также норвежки Хейди Венг (+45.6) и Ингвид Флюгстад Эстберг (+47.3).

Всего в топ-6 – пять представительниц скандинавской страны.

Результаты других россиянок: Нечаевская – 21-я, Кирпиченко – 29-я, Жамбалова – 31-я, Иксанова – 48-я, Голован – 62-я. Екатерина Смирнова до финиша не добралась.

«Ски Тур» пройдет с 15 по 23 февраля в Швеции и Норвегии.

15 февраля также состоится мужская гонка на 15 км. Текстовую трансляцию можете почитать на Eurosport.ru.

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