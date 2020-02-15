Мужская лыжная многодневка «Ски Тур» стартовала в Эстерсунде коньковой разделкой на 15 километров. Первые четыре места остались за сборной Норвегии.

Гонку выиграл Сьюр Рёте с результатом 30:41.5 минуты. Серебро – у Симена Хагстеда Крюгера, проигравшего лидеру 1.7 секунды. Бронзу взял Финн Хаген Крог с отставанием в 16.6 секунды. Мартин Йонсруд Сундбю остался четвертым.

Лидер Кубка мира Александр Большунов занял пятую позицию с проигрышем в 22.2 секунды.

Еще пятеро русских лыжников попали в топ-20. Денис Спицов стал девятым, Иван Якимушкин – десятым, Андрей Мельниченко – 12-м, Евгений Белов – 14-м, Андрей Ларьков – 16-м.

Действующий обладатель КМ Йоханнес Клебо – лишь 31-й, норвежец проиграл 1:22.8 минуты.

Многодневка продолжится завтра, 16 февраля, классическими гонками преследования на 10 км у женщин и 15 км у мужчин.

Большунов в огне, Клебо со сломанным пальцем. Полное расписание лыжной многодневки «Ски Тур»

Подписывайся на нас в твиттере