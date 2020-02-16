Лыжник сборной Норвегии Поль Гольберг стал победителем гонки преследования на 15 километров классическим стилем на лыжной многодневке «Ски Тур». Он стартовал с восьмой позиции и показал время 34:50.8 минуты.

Александр Большунов из России уступил норвежцу на финише лишь 0.3 секунды и взял серебряную медаль. Бронза – у еще одного члена сборной Норвегии Мартина Лёвстрёма Нюэнгета, который проиграл партнеру по команде 2.1 секунды.

Вся первая восьмерка, за исключением Большунова, состоит из норвежских лыжников. В топ-8 также попали Сьюр Рёте, Ханс Кристер Холунд, Финн Хаген Крог, Мартин Йонсруд Сундбю и Эрик Вальнес.

18 февраля в шведском Оре пройдет спринт в рамках многодневки «Ски Тур».

Два предыдущих классических пасьюта на 15 км в сезоне-2019/20 выиграл Александр Большунов.

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