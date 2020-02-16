Международная федерация лыжного спорта (FIS) сделает исключение для норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который продолжает залечивать травмированный палец.

Согласно правилам лыжного тура, спортсмены должны передвигаться между городами, где проходят гонки, исключительно на поезде – за нарушение постулата обычно следуют санкции (возможно даже исключение из турнира). Несмотря на это, FIS пошла навстречу Клебо и разрешила ему отправиться в Тронхейм для осмотра сломанного пальца, сообщает Aftonbladet.

Йоханнесу выдали разрешение на поездку, так как его лечащий врач находится в Норвегии. До горнолыжного курорта Оре, где во вторник пройдет спринт в рамках «Ски Тура», Клебо разрешили добраться на машине.

В общем зачете Кубка мира Клебо занимает вторую строчку, на счету норвежца 1228 баллов.

Лидирует россиянин Большунов – у Александра 1730 баллов.

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