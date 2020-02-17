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«Бородавко позвонил: фигово все». Непряева снялась со «Ски Тура» из-за простуды
Еще меньше топовых дам на скандинавской лыжной многодневке.
Лыжница сборной России Наталья Непряева досрочно завершила выступления на многодневке «Ски Тур».
«Наталья снялась, сегодня она улетает. Жалко – не то слово, я очень расстроилась. Еще боимся, что могла кого-то заразить.
У нее простуда, Юрий Викторович (Бородавко) позвонил сейчас: сказал, фигово все. Еще больше все заложило. Не надо было начинать, конечно», – заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью «Р-Спорту».
- В коньковой разделке Непряева заняла 10-е место, в классической гонке преследования – 12-е.
- 24-летняя русская лыжница идет на втором месте в общем зачете Кубка мира и отстает от норвежки Терезы Йохауг на 530 баллов.
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