Лыжница сборной России Наталья Непряева досрочно завершила выступления на многодневке «Ски Тур».

«Наталья снялась, сегодня она улетает. Жалко – не то слово, я очень расстроилась. Еще боимся, что могла кого-то заразить.

У нее простуда, Юрий Викторович (Бородавко) позвонил сейчас: сказал, фигово все. Еще больше все заложило. Не надо было начинать, конечно», – заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью «Р-Спорту».

В коньковой разделке Непряева заняла 10-е место, в классической гонке преследования – 12-е.

24-летняя русская лыжница идет на втором месте в общем зачете Кубка мира и отстает от норвежки Терезы Йохауг на 530 баллов.

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