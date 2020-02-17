Норвежскому вундеркинду Йоханнесу Клебо всегда все доставалось легко и непринужденно. В элите мировых лыж он появился в 20 лет, на заре предолимпийского сезона-2016/17. Сначала в блестящем стиле выиграл спринт на национальном отборе, потом перенес успех на Кубок мира – главной темой для обсуждений стала его необычная техника забегания в гору во время классического спринта.

К олимпийскому сезону норвежец прокачался до неузнаваемости и выносил на старте сезона все, что видел: любимый спринт, разделку, мини-тур в Руке, 30-километровый скиатлон в Лиллехаммере – Йоханнес выложил шесть кубковых побед подряд. Потом взял три золота на Олимпиаде и забрал «Большой хрустальный глобус» даже без участия в «Тур де Ски», победа в котором дала Дарио Колонье 400 очков.

В следующем сезоне Йоханнес чуть поумерил пыл и не рвал все подряд, но тоже был очень силен: заявился на «Тур» и выиграл, взял три золота ЧМ в Зеефельде и снова заграбастал общий зачет. А потом ключ к норвежцу подобрал его русский ровесник Александр Большунов, и Клебо показал, что совсем не умеет справляться с трудностями и преодолевать их.

Сперва эта сущность проявилась на «Тур де Ски», когда ничего страшного в плане турнирного положения не произошло. Да, Большунов и Устюгов выиграли стартовые гонки, но впереди были спринты и еще несколько этапов, а Йоханнес поспешил заявить, что все потеряно, и в этот раз ему не видать победы. Его пытался подбодрить тренер Эйрик Мюр Носсум, говоря, что Большунов идет в гору еще хуже, но Александр круто улучшил навыки горовосхождения, а заранее уверенный в поражении Йоханнес доплелся только до третьего места «Тура». Он не был непобедимым – что-то пошло не по его плану – и норвежец сразу сдулся.

Большунов, Устюгов, КлебоGetty Images

На очередной многодневке – «Ски Туре» – все вращается не вокруг победителей двух первых гонок, не вокруг Большунова, который один наравне сражается со всей норвежской сборной, а вокруг пальца Клебо. Йоханнес колотил боксерскую грушу в игровом автомате, и его кость не выдержала, а с ней не выдержали его амбиции. Он понял, что на «Ски Туре» придется еще круче, чем на «Тур де Ски» – кроме Большунова, придется сражаться с болью и обстоятельствами.

Это знание сильно выбило Клебо из колеи, хотя за день до старта он храбрился и говорил, что шина на пальце поможет меньше чувствовать боль. «Я взволнован, но интересно посмотреть, как все пройдет. Я еще не тренировался в полную силу, но прогноз от доктора обнадеживает. Он считает, что перерыв пошел на пользу. Палец сперва не двигался, сейчас лучше, но я должен быть готов к тому, что будет больно», – вот слова норвежца.

С первой же гонкой все переменилось. Йоханнес не попал в очки и спешно засобирался домой, но все же передумал. «Я сделал все, что мог, но это было недостаточно хорошо. Мне не было больно, так что трудно сказать, насколько помешала шина. Я сказал тренеру Носсуму, что поеду домой, если дела пойдут плохо, но все-таки я не должен так делать».

В качестве главной мотивации Клебо упомянул возможность выступить в Тронхейме – многодневка заканчивается фактически у него дома. Его спросили, вышел ли бы он на старт воскресного пасьюта, если бы не Тронхейм, и он ответил исчерпывающе: «Нет».

Во второй гонке он улучшил позиции, но только до 25-го места, а преимущество Большунова в общем зачете перевалило до стратегических 500 очков. Клебо вылил на диктофоны журналистов килограммы уныния а в разговоре с репортером VG даже обмолвился, что хочет завершить сезон.

«Не хочу продолжать. Не так, как сейчас. Быть так далеко позади невесело. Проблема не только в руке – это сочетание всего. Все паршиво, больше нечего сказать. Все очень плохо, сказать нечего» – вот краткая компиляция его слов для разных норвежских медиа.

Но нытье не прошло даром – оно разжалобило FIS, и международная федерация поменяла жесткие правила специально для Йоханнеса. Из Эстерсунда на следующий этап в Оре отправляется специальный поезд, в котором лыжники должны ехать централизованно, иначе будут применены санкции вплоть до снятия с многодневки. Клебо разрешили уехать в Тронхейм на осмотр к лечащему врачу, а до Оре добраться на автомобиле. Исключение довольно возмутительно: квалифицированные врачи есть и у сборной, и в самом Эстерсунде. Медосмотр прошел положительно, и Йоханнес 18 февраля выйдет на старт спринта.

Йоханнес КлебоGetty Images

Впервые сомнение в психологической несгибаемости Клебо зародилось на «Тур де Ски», а сейчас это ощущение только укрепилось. Он выглядит не стойким спортсменом со закаленным характером, а маленьким мальчиком, который расклеился, когда его настигли трудности. Ему стоило либо не начинать вообще, признав поражение, либо хотя бы не делать из пальца главного героя «Тура».

«Мы все знаем, что он может сделать, когда находится в лучших кондициях. Такая ситуация ему непривычна», – признает товарищ по команде Симен Хегстад Крюгер.

«Все удивлены ситуацией Йоханнеса, никто не мог такого предсказать. Он один из лучших в мире, когда все идет хорошо, но сейчас это, очевидно, не так», – согласен Мартин Йонсруд Сундбю.

Можно возразить, что в такой ситуации расклеился бы каждый, но Большунов приехал на Олимпиаду в Пхёнчхан чуть ли не прямо из больницы – он угодил в палату с тяжелой формой бронхита и температурой под 40. Александр не пенял на обстоятельства – он приехал на Игры и взял четыре медали.

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