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Устюгов снялся со «Ски Тура» из-за болезни
Вторая серьезная потеря для сборной России – ранее с многодневки снялась Наталья Непряева.
Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов досрочно завершил выступление на лыжной многодневке «Ски Тур».
«Сергей прекращает выступление на «Ски Туре», у него простуда», – цитирует ТАСС президента ФЛГР Елену Вяльбе.
- Ранее по аналогичной причине борьбу завершила лидер женской сборной Наталья Непряева.
- Во вторник, 18 февраля, лыжники пробегут коньковый спринт в шведском Оре – это третий этап многодневки.
- Александр Большунов идет в общем зачете «Ски Тура» вторым, уступая секунду норвежцу Полу Голбергу.
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