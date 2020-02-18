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Устюгов снялся со «Ски Тура» из-за болезни

Устюгов снялся со «Ски Тура» из-за болезни
Eurosport

1 час назад

Вторая серьезная потеря для сборной России – ранее с многодневки снялась Наталья Непряева.

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов досрочно завершил выступление на лыжной многодневке «Ски Тур».

«Сергей прекращает выступление на «Ски Туре», у него простуда», – цитирует ТАСС президента ФЛГР Елену Вяльбе.

  • Ранее по аналогичной причине борьбу завершила лидер женской сборной Наталья Непряева.
  • Во вторник, 18 февраля, лыжники пробегут коньковый спринт в шведском Оре – это третий этап многодневки.
  • Александр Большунов идет в общем зачете «Ски Тура» вторым, уступая секунду норвежцу Полу Голбергу.

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