Сборная Норвегии разделила весь пьедестал женского конькового спринта в шведском Эре на лыжной многодневке «Ски Тур». Лидер Кубка мира Тереза Йохауг стала победительницей и показала время 2:27.6 минуты. Для нее это первая победа и вообще первый подиум в спринтерских гонках.

Серебро – у Хейди Венг, которая проиграла Йохауг 1.73 секунды. Бронзовую медаль завоевала Астрид Якобсен, уступившая лидеру 2.47 секунды.

Четвертой осталась Йонна Сундлинг из сборной Швеции, пятой – Надин Фэндрих из Швейцарии, последней – еще одна шведка Линн Свэн.

Лыжницы из сборной России не попали даже в четвертьфинал.

Следующий этап многодневки «Ски Тур» состоится 20 февраля между шведским Стурлином и норвежским Мерокером. Участницы пробегут классический 38-километровый марафон.

«Бородавко позвонил: фигово все». Непряева снялась со «Ски Тура» из-за простуды

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме