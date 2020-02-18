Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринтерской гонки в третий день многодневки «Ски Тур».

Клебо выиграл за явным преимуществом, опередив пришедшего вторым итальянца Федерико Пеллегрино на 2.39 секунды. Третье место занял француз Рено Жэй (+3.70).

Лидер сборной России Александр Большунов не прошел в финал. В 1/2 он наехал на упавшего ему в ноги норвежца Симена Хегстада Крюгера и занял только четвертое место, не отобравшись в решающий заезд.

Также в полуфинале выбыл Денис Спицов. Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков и Артем Мальцев не прошли в 1/2.

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