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Клебо победил в спринте, Большунов не попал в финал из-за столкновения с Крюгером
Лидер Кубка мира готов был побороться за медаль, но помешал внешний фактор.
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринтерской гонки в третий день многодневки «Ски Тур».
Клебо выиграл за явным преимуществом, опередив пришедшего вторым итальянца Федерико Пеллегрино на 2.39 секунды. Третье место занял француз Рено Жэй (+3.70).
Лидер сборной России Александр Большунов не прошел в финал. В 1/2 он наехал на упавшего ему в ноги норвежца Симена Хегстада Крюгера и занял только четвертое место, не отобравшись в решающий заезд.
Также в полуфинале выбыл Денис Спицов. Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков и Артем Мальцев не прошли в 1/2.